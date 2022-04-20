OURO, Ouro e XAUUSD
Hi!
Vale a pena comprar ouro às 1130 ?
É claro que
A que valor deve ser fixado o lucro?
recarga
vai para a direita de qualquer maneira.
são apenas programadores aqui?
Não há ninguém a negociar?
Qual é o preço para sair de uma posição?
Fechou a posição a 1140,8, figurando que 3640% ao ano é um lucro bastante decente.
Parabéns!
Eu não me dou bem na troca - parece que muitas coisas do forex não funcionam lá - por exemplo, tendências selvagens acontecem sem recuos.
Eu fiz a pergunta originalmente por várias razões.
1. O ouro, vem caindo de preço há vários anos, com o custo da mineração e refino (acabamento a 99,99%) de várias fontes
é definido como $1,000 - $1,100 por onça troy.
Parece ser "Onde cair a seguir?"
2. Mas se você olhar para o USD_INDEX, não é difícil ver a sua forte tendência e potencial ascendente, especialmente
grandes expectativas das reivindicações de Trump de crescimento econômico dos EUA, uma rota completa do Oriente Médio e um atoleiro da Europa.
3. Estatísticas de ouro
Hoje, 46% das compras mundiais de ouro são para investimentos (36%) e reservas governamentais (10%),
E 34% do ouro do mundo é peso morto.
Isto significa que o fim do investimento em ouro reduz a procura de ouro para metade,
e a venda de reservas de investimento poderia cobrir as necessidades do mercado durante anos.
Mas isso não é tudo: 37% do ouro consumido não é extraído, mas obtido da reciclagem.
(O custo do ouro reciclado hoje em dia não excede $600-650 por onça)
Então, acontece que o nível de ouro "desliza" para baixo é muito além do seu custo de produção.
Pessoalmente, acho que na região de $750 - $800 por onça troy.
Qual é a sua opinião?
Hi!
Vale a pena comprar ouro às 11h30?