OURO, Ouro e XAUUSD

Hi!

Vale a pena comprar ouro às 11h30?

 
prostotrader:

Hi!

Vale a pena comprar ouro às 1130 ?

É claro que
 
prostotrader:

Hi!

Vale a pena comprar ouro às 1130 ?

no início de
 
Chingiz Gavryushkaev:
É claro que

A que valor deve ser fixado o lucro?

 

recarga

vai para a direita de qualquer maneira.

 

são apenas programadores aqui?

Não há ninguém a negociar?

Qual é o preço para sair de uma posição?

 
Fechou a posição a 1140,8, calculando que 3640% ao ano é um lucro bastante decente.
 
prostotrader:
Fechou a posição a 1140,8, figurando que 3640% ao ano é um lucro bastante decente.

Parabéns!

Eu não me dou bem na troca - parece que muitas coisas do forex não funcionam lá - por exemplo, tendências selvagens acontecem sem recuos.

 

Eu fiz a pergunta originalmente por várias razões.

1. O ouro, vem caindo de preço há vários anos, com o custo da mineração e refino (acabamento a 99,99%) de várias fontes

é definido como $1,000 - $1,100 por onça troy.

Parece ser "Onde cair a seguir?"

2. Mas se você olhar para o USD_INDEX, não é difícil ver a sua forte tendência e potencial ascendente, especialmente

grandes expectativas das reivindicações de Trump de crescimento econômico dos EUA, uma rota completa do Oriente Médio e um atoleiro da Europa.

3. Estatísticas de ouro

Hoje, 46% das compras mundiais de ouro são para investimentos (36%) e reservas governamentais (10%),

E 34% do ouro do mundo é peso morto.

Isto significa que o fim do investimento em ouro reduz a procura de ouro para metade,

e a venda de reservas de investimento poderia cobrir as necessidades do mercado durante anos.

Mas isso não é tudo: 37% do ouro consumido não é extraído, mas obtido da reciclagem.

(O custo do ouro reciclado hoje em dia não excede $600-650 por onça)

Então, acontece que o nível de ouro "desliza" para baixo é muito além do seu custo de produção.

Pessoalmente, acho que na região de $750 - $800 por onça troy.

Qual é a sua opinião?

 
prostotrader:

Eu acho que não há pré-requisitos para o crescimento, eu acho que o preço vai descer. Talvez o crescimento seja em janeiro, fevereiro, quando entrará em vigor o crescimento sazonal dos preços do ouro.
 
prostotrader:
Fechou uma posição a 1140,8, calculando que 3640% ao ano é um lucro bastante decente.
Era 1 dólar e agora é 36... Legal
