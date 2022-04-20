OURO, Ouro e XAUUSD - página 52
"Garantido" é uma palavra engraçada para o comércio.
Isto já foi, no entanto, discutido.
O problema é diferente - MACD segue o preço e não mostra onde e quando poderá estar no futuro - o indicador está atrasado, não conduz = semáforo atrás do cruzamento (também já escrevi sobre isso).
A técnica DML&EWA é construída com base em indicadores principais: veja a partir de que datas Andrews Forks de diferentes níveis de ondas são construídos, e como x ferramentas de gráficos funcionam subsequentemente:
O seu Indicador de Cave - por ele só pode compreender que precisa de ir a algum sítio.
- como é que o utiliza para determinar o movimento?
O seu Indicador de Cave - tudo o que pode dizer a partir dele é que precisa de ir a algum sítio.
- Como é que o utiliza para determinar o movimento?
Não pode, esta é uma informação auxiliar apenas para escalar níveis de ondas para evitar confusão.
Todos os objectivos de movimento de preços, tanto de preço como de tempo, são determinados pelo gráfico de Andrews Pitchfork de certos níveis de ondas (escala de movimento de preços).
A informação está disponível publicamente como um blog (endereço no gráfico) e abreviada numa série de artigos em FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016.
MACD é um indicador principal. Colocar ma12 e ma26 no gráfico como macd e olhar para
MACD gera sinais e não prediz o futuro. Todos osparâmetros são optimizados para cada instrumento individualmentehttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
Indicador principal MacD. Colocar ma12 e ma26 no gráfico, como o macd e ver
Verifique as classificações dos indicadores dos clássicos, pelo menos do DiNapoli, antes de discutir.
"Indicadores, osciladores.... que requerem um movimento de preços antes de se transformarem são classificados como indicadores de atraso,,,,".
As definições MACD apenas determinam a consistência com o movimento dos preços.
E, já agora, é necessário corrigir não só em diferentes escalas de movimento de preços, mas também em diferentes instrumentos financeiros, .....
O que não é necessário nos principais sistemas de indicação: uma configuração para todas as ocasiões.
Numaencruzilhada!
É possível que o topo da onda-[iv] Minuto seja formado, não há violações do modelo (comparar com a representação gráfica do modelo).
Contudo, o limite da zona vermelha da forquilha ascendente dos Andrews, construída a partir deste topo, ainda não foi quebrado, ou seja, não há confirmação de uma inversão ascendente.
A formação de um movimento ascendente no nível inferior da onda SubMinuette não é sustentável (ver o gráfico abaixo), o que levanta dúvidas.
Vou esperar para tomar decisões comerciais:
Se este bloco de zonas de apoio também for quebrado - o risco de movimento descendente como uma correcção profunda apenas aumentará.
Parece um enigma para si.
O meu é mais simples - penso que irá até 1909.13 hoje
O ouro é a única maneira de descer.
Espero que sim! É que - se for mais alto, fecharei mais depressa com lucro.