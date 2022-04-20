OURO, Ouro e XAUUSD - página 66

Novo comentário
[Excluído]  
Djbl:
Quem tem alguma ideia sobre a Sexta-feira Negra? Olhados há anos atrás, todos diferentes e nenhum grande movimento foi notado.

já era tempo de ela chegar aqui, e depois sexta-feira vai aparecer!

XAUUSDWeekly 1728.56

Arquivos anexados:
XAUUSDH2_1728.56.PNG  52 kb
 
SanAlex:

já era tempo de ela chegar aqui, e depois sexta-feira vai aparecer!


Qual é a curva? Está a construir dentro do dia no n1?
[Excluído]  
Djbl:
O que é a curva? Está a construir dentro do dia no n1?

O topo provavelmente quer

XAUUSDH1

 
SanAlex:

O topo provavelmente quer


Não tanto, intradiário, ou seja, começar nesse dia em particular, 5 da manhã como quando os australianos começam, e por tempo de construção. Por exemplo, o meio-dia é 7 velas, uma hora provavelmente seria dura, m15 está bem. Publicará na segunda-feira, se não for muito incómodo. Obrigado pelas peles)
[Excluído]  
Djbl:
Não tanto, intradiário, ou seja, começar nesse dia em particular, 5 da manhã como quando os australianos começam, e por tempo de construção. Por exemplo, o meio-dia é 7 velas, uma hora provavelmente seria dura, m15 está bem. Publicá-lo-á na segunda-feira, se não for muito incómodo. Obrigado pelas peles)

15 minutos

XAUUSDM15.png

 
O Lesorub é claro e conciso.
[Excluído]  
Chegará a este ponto 1881.81 e então veremos
Arquivos anexados:
XAUUSDH1_1881.81.png  50 kb
 

Análise da situação actual:


A tendência intradiária está em alta... ( todos os indicadores estão no lado positivo )...

Mas em relação aos grandes prazos é uma área plana ( parte horizontal ), e a situação ainda não é clara: o preço pode flutuar no canal horizontal durante muito tempo, ou pode haver um avanço, suficientemente forte ...

A melhor opção: esperar pela inversão de TODOS os indicadores numa direcção (incluindo os grandes gráficos), e só depois abrir ...

 

Bem, aqui está STOP!



[Excluído]  
Chegará hoje ou não a 1823.06?
Arquivos anexados:
XAUUSDDaily.png  65 kb
1...596061626364656667686970717273...100
Novo comentário