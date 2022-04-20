OURO, Ouro e XAUUSD - página 77
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O ouro tenta inverter para cima - um pouco cedo, primeiro para 1765,92
- Embora, pode ser que a inversão já tenha começado - mas o nível cor-de-rosa ainda está para ser conquistado.
parece que ela decidiu hoje para 1791.32
Análise:
Condiçãoactual do mercado: tendência a descer, mas a recuar por agora - ind... 3 no lado positivo...
Perspectiva: Fora do mercado por agora - à espera que TODOS os indicadores virem numa direcção...
parece que ela decidiu hoje ir para 1791.32
Estive lá e lá - aqui está uma coisa má, não apanhei a minha linha amarela por baixo para me levar até ao topo.
Posso dizer que podemos comprar a partir daqui e apontar para 1752,81?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Não o compreendo! - Porque está o indicador na outra imagem acima - os pontos não coincidem com esta imagem . Como pode ser?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Agora percebo - tudo coincide, se olharmos também para a data do mês.
Posso dizer que podemos comprar a partir daqui e apontar para 1752,81?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Não o compreendo! - Porque está o indicador na outra imagem acima - os pontos não coincidem com esta imagem . Como pode ser?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Agora percebi - tudo coincide. se olharmos também para a data do mês.
Ontem falhei o meu alvo e ele deveria estar lá hoje.
Na minha opinião: a estratégia deve ser clara, simples e não dar sinais falsos...
Abrir uma posição - por uma viragem em UMA direcção de TODOS os indicadores.
Fechamento de uma posição - a curva do indicador mais rápido (no momento).
P.S. Inversão do indicador - cruzando a linha zero: valor "+" - a tendência é para cima, valor "-" - a tendência é para baixo.
Ind. O Zig-Zag não está envolvido na análise.
Na minha opinião: a estratégia deve ser clara, simples e não dar sinais falsos...
Abrir uma posição - por uma viragem em UMA direcção de TODOS os indicadores.
Fechamento de uma posição - a curva do indicador mais rápido (no momento).
P.S. Inversão do indicador - cruzando a linha zero: valor "+" - a tendência é para cima, valor "-" - a tendência é para baixo.
A julgar pela imagem do ecrã, o 1º indicador é redundante. )
A partir da imagem do ecrã, o 1º indicador é redundante. )
1º ind. - Se Zig-Zag, então, logo no início do tópico que escrevi, que este indicador não participa na análise, mas apenas - uma imagem para comparação...
Na análise - apenas ind. 3, 4, 7...
1º ind. - Se Zig-Zag, escrevi logo no início do segmento que este ind. não faz parte da análise, mas apenas uma imagem para comparação...
Na análise - apenas ind. 3, 4, 7...
Quis dizer da cave, a de cima. TD 3_