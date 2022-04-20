OURO, Ouro e XAUUSD - página 77

Novo comentário
[Excluído]  

O ouro tenta inverter para cima - um pouco cedo, primeiro para 1765,92

- Embora, pode ser que a inversão já tenha começado - mas o nível cor-de-rosa ainda está para ser conquistado.

XAUUSDH2 1765.92

[Excluído]  

parece que ela decidiu hoje para 1791.32

XAUUSDH1 1791.32

 

Análise:

Condiçãoactual do mercado: tendência a descer, mas a recuar por agora - ind... 3 no lado positivo...

Perspectiva: Fora do mercado por agora - à espera que TODOS os indicadores virem numa direcção...

[Excluído]  
SanAlex:

parece que ela decidiu hoje ir para 1791.32


Estive lá e lá - aqui está uma coisa má, não apanhei a minha linha amarela por baixo para me levar até ao topo.

XAUUSDH2 90

[Excluído]  

Posso dizer que podemos comprar a partir daqui e apontar para 1752,81?

XAUUSDH2 1752.81

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Não o compreendo! - Porque está o indicador na outra imagem acima - os pontos não coincidem com esta imagem . Como pode ser?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Agora percebo - tudo coincide, se olharmos também para a data do mês.

[Excluído]  
SanAlex:

Posso dizer que podemos comprar a partir daqui e apontar para 1752,81?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Não o compreendo! - Porque está o indicador na outra imagem acima - os pontos não coincidem com esta imagem . Como pode ser?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Agora percebi - tudo coincide. se olharmos também para a data do mês.

Ontem falhei o meu alvo e ele deveria estar lá hoje.

XAUUSDH2 hhh

 

Na minha opinião: a estratégia deve ser clara, simples e não dar sinais falsos...


Abrir uma posição - por uma viragem em UMA direcção de TODOS os indicadores.

Fechamento de uma posição - a curva do indicador mais rápido (no momento).


P.S. Inversão do indicador - cruzando a linha zero: valor "+" - a tendência é para cima, valor "-" - a tendência é para baixo.

Ind. O Zig-Zag não está envolvido na análise.

 
Serqey Nikitin:

Na minha opinião: a estratégia deve ser clara, simples e não dar sinais falsos...


Abrir uma posição - por uma viragem em UMA direcção de TODOS os indicadores.

Fechamento de uma posição - a curva do indicador mais rápido (no momento).


P.S. Inversão do indicador - cruzando a linha zero: valor "+" - a tendência é para cima, valor "-" - a tendência é para baixo.

A julgar pela imagem do ecrã, o 1º indicador é redundante. )

 
Ramiz Mavludov:

A partir da imagem do ecrã, o 1º indicador é redundante. )

1º ind. - Se Zig-Zag, então, logo no início do tópico que escrevi, que este indicador não participa na análise, mas apenas - uma imagem para comparação...

Na análise - apenas ind. 3, 4, 7...

 
Serqey Nikitin:

1º ind. - Se Zig-Zag, escrevi logo no início do segmento que este ind. não faz parte da análise, mas apenas uma imagem para comparação...

Na análise - apenas ind. 3, 4, 7...

Quis dizer da cave, a de cima. TD 3_

1...707172737475767778798081828384...100
Novo comentário