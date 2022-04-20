OURO, Ouro e XAUUSD - página 7
Não é claro porque é que o ouro deve cair, esta é a imagem que eu tenho:
O valor do ouro em rublos:
Neste momento, o índice do dólar é de 95,17, o que é um valor MUITO baixo para o passado recente.
Há momentos em que o índice sobe e o ouro sobe, isso mostra que há potencial de crescimento, MAS
Assim que o índice sobe acima, o ouro começa a cair drasticamente (obtenção de lucros e retirada de dinheiro)
Aqui está um artigo interessante sobre ouro
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
Pode justificar isto matematicamente? Pelo menos ao nível da correlação?
Pode justificar isto matematicamente? Pelo menos ao nível da correlação?
É estranho, Vasily, que tenhas de explicar...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
O valor do ouro é denominado em dólares, daí
É estranho, Vasily, que tenhas de explicar isto...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
O valor do ouro é denominado em dólares, daí
Você é o nosso Capitão Obviedade!
E se eu escrever na cerca que o preço do ouro depende dos ciclos solares e da prata nas fases da lua, você acreditaria em mim?
É claro que o preço do ouro, como qualquer outra mercadoria, incluindo moedas, bitcoins, índices, etc., é denominado em dólares. E é claro que o ouro se correlaciona com todos os outros instrumentos mentais e não mentais do mundo, incluindo o notório índice do dólar. No entanto, esta correlação é muito fraca e específica. Portanto, é seguro dizer que o valor do ouro está directamente relacionado com o índice do dólar.
Você é o nosso Capitão Óbvio!
E se eu escrever na cerca que o preço do ouro depende dos ciclos solares e da prata nas fases da lua, você acreditaria em mim?
Bem dito, mas porquê?
Onde está o seu argumento de que isto não é assim?
Como uma primeira aproximação:
O valor de p é baixo e a correlação está lá, mas fraca.
Este teste não prova de forma alguma que o ouro depende diretamente do dólar, mas diz o óbvio: todos os instrumentos no mercado estão correlacionados entre si em maior ou menor grau.
Como uma primeira aproximação:
Fixe!
Continue com o bom trabalho!
Eu vou usar estes dados:
Como uma primeira aproximação:
Vasily, Larry Williams escreveu sobre a relação entre o ouro e o índice do dólar.
Vasily, o seu ídolo Larry Williams também escreveu sobre a correlação entre o ouro e o índice do dólar.
Vasily, como você determina a dependência de um e do outro?
É o que todos fazem - sobrepor um gráfico em cima do outro.
Se é a isso que estás habituado, então por favor...