Sergey Chalyshev:

Não é claro porque é que o ouro deve cair, esta é a imagem que eu tenho:


O valor do ouro em rublos:



O facto é que o valor do ouro está intimamente ligado ao índice do dólar.

Neste momento, o índice do dólar é de 95,17, o que é um valor MUITO baixo para o passado recente.

Há momentos em que o índice sobe e o ouro sobe, isso mostra que há potencial de crescimento, MAS

Assim que o índice sobe acima, o ouro começa a cair drasticamente (obtenção de lucros e retirada de dinheiro)

Aqui está um artigo interessante sobre ouro

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi

 
prostotrader:

O facto é que o valor do ouro está intimamente ligado ao índice do dólar.

Pode justificar isto matematicamente? Pelo menos ao nível da correlação?

 
Vasiliy Sokolov:

Pode justificar isto matematicamente? Pelo menos ao nível da correlação?

É estranho, Vasily, que tenhas de explicar...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

O valor do ouro é denominado em dólares, daí

Dólar barato significa ouro caro, e vice versa.

prostotrader:

É estranho, Vasily, que tenhas de explicar isto...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

O valor do ouro é denominado em dólares, daí

Um dólar barato é ouro caro, e vice versa.

Você é o nosso Capitão Obviedade!

E se eu escrever na cerca que o preço do ouro depende dos ciclos solares e da prata nas fases da lua, você acreditaria em mim?

É claro que o preço do ouro, como qualquer outra mercadoria, incluindo moedas, bitcoins, índices, etc., é denominado em dólares. E é claro que o ouro se correlaciona com todos os outros instrumentos mentais e não mentais do mundo, incluindo o notório índice do dólar. No entanto, esta correlação é muito fraca e específica. Portanto, é seguro dizer que o valor do ouro está directamente relacionado com o índice do dólar.

 
Vasiliy Sokolov:

Você é o nosso Capitão Óbvio!

E se eu escrever na cerca que o preço do ouro depende dos ciclos solares e da prata nas fases da lua, você acreditaria em mim?

É claro que o preço do ouro, como qualquer outra mercadoria, incluindo moedas, bitcoins, índices, etc., é denominado em dólares. E é claro que o ouro se correlaciona com todos os outros instrumentos mentais e não mentais do mundo, incluindo o notório índice do dólar. No entanto, esta correlação é muito fraca e específica. Portanto, é seguro dizer que o valor do ouro depende diretamente do índice do dólar.


Bem dito, mas porquê?

Onde está o seu argumento de que isto não é assim?

 

Como uma primeira aproximação:

> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F)
> summary(lmd)

Call:
lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F)

Residuals:
      Min        1 Q    Median        3 Q       Max 
-0.047555 -0.019711 -0.002173  0.019627  0.047391 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.8181715  0.0249617   32.78   <2 e-16 ***
tbl$GOLD.F  0.0002259  0.0000200   11.29   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2856,    Adjusted R-squared:  0.2834 
F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF,  p-value: < 2.2 e-16

O valor de p é baixo e a correlação está lá, mas fraca.

Este teste não prova de forma alguma que o ouro depende diretamente do dólar, mas diz o óbvio: todos os instrumentos no mercado estão correlacionados entre si em maior ou menor grau.

 
Vasiliy Sokolov:

Como uma primeira aproximação:

O valor de p é baixo e a correlação está lá, mas fraca.

Este teste não prova de forma alguma que o ouro depende diretamente do dólar, mas diz o óbvio: todos os instrumentos no mercado estão correlacionados em maior ou menor grau.


Fixe!

Continue com o bom trabalho!

Eu vou usar estes dados:


 
Vasiliy Sokolov:

Como uma primeira aproximação:

O valor de p é baixo e a correlação está lá, mas fraca.

Este teste não prova que o ouro depende diretamente do dólar, mas diz o óbvio: todos os instrumentos no mercado estão correlacionados entre si em diferentes graus.


Vasily, Larry Williams escreveu sobre a relação entre o ouro e o índice do dólar.

 
Mikhail Simakov:

Vasily, o seu ídolo Larry Williams também escreveu sobre a correlação entre o ouro e o índice do dólar.

Eu não tenho ídolos. Mas como comerciante, eu respeito o Larry. Ele tem escrito sobre esta dependência a um nível mais sensato e técnico. Eu não nego a dependência do ouro do índice do dólar, mas o que Misha mostra são dois gráficos diferentes sobrepostos um no outro.
 

Vasily, como você determina a dependência de um e do outro?

É o que todos fazem - sobrepor um gráfico em cima do outro.

Se é a isso que estás habituado, então por favor...


