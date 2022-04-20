OURO, Ouro e XAUUSD - página 38

É sempre Outono (
 
Алексей Тарабанов:
É sempre Outono (

factor sazonal. Enquanto houver movimento, pisar em volta é cansativo.

 
O Stomping também dá lucros)
 
Foi para a cama.
O ouro é usado para fazer casas de banho -

- A água prolonga a vida!

Assim, poderia ser uma repetição do petróleo - entrando em território negativo.

O petróleo está programado para ir até 57,56

ElenaVVT:

Faça um zoom mais pequeno, olhe para o gráfico, a alta histórica está feita. Para onde vamos? Para baixo! Um pouco mais de pisadura e depois vai ao fundo. Desce sempre no Outono.

Explique a sua SUGESTÃO: "Um pouco mais de pisadura, depois vai ao fundo..."

Durante DOIS ANOS este instrumento tem estado a "pisar" na mesma direcção Porque deveria parar...?


Até os indicadores mostrarem uma inversão de marcha, toda a sua PRESCRIÇÃO só é importante para si pessoalmente...


Desde que TODOS os indicadores mostrem uma tendência ascendente.

Sim! até aproximadamente aqui 2046.71

Quando coloco um deles, aparece outro (já o apaguei)

polegar de canto inferior esquerdo para cima - ainda sem polegar para baixo

E nas duas horas - dedo em algum lugar, para cima, pokes.

Apenas para baixo, até um rapaz da escola pode compreender
 
Certo, certo...

Dois anos foi tempo suficiente para o bebé se tornar um estudante... e agora há uma VISÃO - "só para baixo"...

Tudo o que tem de fazer é fazer sondagens, é só isso...
