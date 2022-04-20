OURO, Ouro e XAUUSD - página 38
É sempre Outono (
factor sazonal. Enquanto houver movimento, pisar em volta é cansativo.
O ouro é usado para fazer casas de banho -
- A água prolonga a vida!
------------------
Assim, poderia ser uma repetição do petróleo - entrando em território negativo.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
O petróleo está programado para ir até 57,56
Faça um zoom mais pequeno, olhe para o gráfico, a alta histórica está feita. Para onde vamos? Para baixo! Um pouco mais de pisadura e depois vai ao fundo. Desce sempre no Outono.
Explique a sua SUGESTÃO: "Um pouco mais de pisadura, depois vai ao fundo..."
Durante DOIS ANOS este instrumento tem estado a "pisar" na mesma direcção Porque deveria parar...?
Até os indicadores mostrarem uma inversão de marcha, toda a sua PRESCRIÇÃO só é importante para si pessoalmente...
Desde que TODOS os indicadores mostrem uma tendência ascendente.
Sim! até aproximadamente aqui 2046.71
-------------
Quando coloco um deles, aparece outro (já o apaguei)
-------------------
polegar de canto inferior esquerdo para cima - ainda sem polegar para baixo
----------------------------------------
E nas duas horas - dedo em algum lugar, para cima, pokes.
Só para baixo, até um rapaz da escola entende...
Certo, certo...
Dois anos foi tempo suficiente para o bebé se tornar um estudante... e agora há uma VISÃO - "só para baixo"...
Certo, certo...
Dois anos foi tempo suficiente para o bebé se tornar um estudante... e agora há uma VISÃO - "só para baixo"...