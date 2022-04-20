OURO, Ouro e XAUUSD - página 35

As regras de entrada: granada, espingarda de assalto, eu. O principal é não misturar tudo.
 
Merda, comprar um dólar, vender o resto, claro )
Алексей Тарабанов:
Então não há ninguém a quem dizer olá, pois não? Ou paintball/strikeball?

 
gobirzharf:

Paintball.

 
Алексей Тарабанов:
Todo o mercado financeiro, qualquer: granada, em si, máquina

 
Vitaly Muzichenko:

Confuso: granada, metralhadora, eu próprio. Morto, desculpe.

 
Primeiro atire uma granada, depois dispare uma metralhadora, depois entre em si.
 
Vitaly Muzichenko:

O que queria Vinnitsa?

 

Fechou outro negócio de ouro. TEMPO !


 
Александр:

Parabéns.

O próximo ponto de entrada é 1750-1800, se gostar de jogar este activo. Depois disso, são 2400.

