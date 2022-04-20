OURO, Ouro e XAUUSD - página 54
O ciúme a ferver? ;)))
♪ Deita-o num copo e bebe-o, não o transpires ♪
♪ e vai-se embora ♪// com ganância e entusiasmo aconselho-o a fazer o mesmo...
Ciúmes de quê, Lech? Ainda não confirmou nada, está apenas a falar.
Se nem sequer consegues ler o nome, então estás chateado.
continua, gosto que tenhas ciúmes
e, a propósito, a monitorização não pode acompanhar o número de acordos e não pode desactivar a exibição dos acordos
Não quero mostrar os ofícios e, portanto, a estratégia
;)
pisar - pisar até 1909.13
e aqui está o meu robô, ele vai rebentar comigo.
não parece ter drenado - hoje muito provavelmente até aqui 1889.49 e voltar para cima
--------------------------------------------------
Não percebo uma coisa - porque é que as posições foram fechadas - não há nenhum fecho no sinal nas definições.
- Devia ter fechado tudo com lucro
----------------------------------------------
compreendo porque aconteceu - tive um lucro de 130 000 - por isso ele assumiu este montante e fechou posições
E o saldo - era suposto fechar quando chegasse a 300 000 - mas eu estava a menos 40 000 - numa paragem recebida.
Eu teria pensado que havia algo de errado com o robô.
Olá a todos. XAU/GBP e XAU/CHF negoceiam:
XAU / GBP
XAU / CHF
O ouro é um pouco desarrumado. Parece que queria subir e agora quer voltar a descer
Vai provavelmente descer de 1900.90 a 1838.00
----------------------
Vou ficar até 1900.90 por agora - há uma armadilha, espero que não se esqueçam de me levar para baixo com eles
O ouro é um pouco desarrumado. Parece que queria subir e agora quer voltar a descer.....
Sim, o ouro não é confundido, mesmo que se siga a versão simplificada da margem - o objectivo do movimento ascendente deste ano foi alcançado, então a correcção está à frente:
Se tomarmos a versão mais complicada:
Embora, a julgar pelo facto de a segunda vaga ter sido uma correcção prolongada, a quarta vaga será profunda, mas não com alvos como os do gráfico acima
Aqui está um gráfico do preço do ouro ao longo de 100 anos. Pode ser interessante para alguém olhar.
Aqui está um gráfico do preço do ouro ao longo de 100 anos. Pode ser interessante para alguém olhar.
Pode-se ver no gráfico que algo vai acontecer e que o preço é provável que desça.