Yuriy Zaytsev:

Podemos abrir um tópico - Stocks - Previsões e Tendências ?

Sim, a propósito, concordo. Seria interessante...
 
Mikhail Simakov:

um pouco cedo para comprar. 1520 é demasiado ambicioso. 21-22 podemos voltar a vender.

1553,3 :)

 
prostotrader:

1553,3 :)

3 meses depois e já em 1586

 

Não pense em comprar ouro agora!

Tudo desmoronou, as pessoas estão a entrar em dinheiro, o índice do dólar está a subir diante dos seus olhos,

e o ouro vai cair amanhã.

 
E de todos os mercados.


 
As suas palavras são sábias!

Comprei ouro em 11.03.2020, apesar de não ser de todo o meu instrumento. Comprei-o insensatamente, e depois pensei que esta era a primeira fase da crise, quando os bens são vendidos e o dinheiro é acumulado, e a segunda fase irá procurar bens "sem risco", como o ouro.

 
Dizem-me, o resultado financeiro final é calculado no fecho entre as 10:00 e as 13:30 de acordo com a cotação actual do índice, ou será calculado na compensação às 14:00 de acordo com a cotação nessa altura?
 
Aleksey Vyazmikin:
Aqui dizem-me, o resultado financeiro final é calculado no fecho entre as 10:00 e as 13:30 sobre a cotação actual do índice, ou será calculado na compensação às 14:00 sobre a cotação nessa altura?

Todas as liquidações finais são feitas na liquidação nocturna (18-59)

Em MT5, é possível uma correcção no dia seguinte.

 

Ainda que os americanos estejam a recuperar da queda


Abstenho-me de comprar ouro, uma vez que o índice do dólar continua a subir.

 


Na segunda-feira, às 15 horas (a negociação activa começa nos EUA) deve assistir (USD_INDEX), uma boa entrada ao longo pode ser possível.

