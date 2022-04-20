OURO, Ouro e XAUUSD - página 18
Podemos abrir um tópico - Stocks - Previsões e Tendências ?
um pouco cedo para comprar. 1520 é demasiado ambicioso. 21-22 podemos voltar a vender.
1553,3 :)
1553,3 :)
3 meses depois e já em 1586
Não pense em comprar ouro agora!
Tudo desmoronou, as pessoas estão a entrar em dinheiro, o índice do dólar está a subir diante dos seus olhos,
e o ouro vai cair amanhã.
E de todos os mercados.
As suas palavras são sábias!
Comprei ouro em 11.03.2020, apesar de não ser de todo o meu instrumento. Comprei-o insensatamente, e depois pensei que esta era a primeira fase da crise, quando os bens são vendidos e o dinheiro é acumulado, e a segunda fase irá procurar bens "sem risco", como o ouro.
Aqui dizem-me, o resultado financeiro final é calculado no fecho entre as 10:00 e as 13:30 sobre a cotação actual do índice, ou será calculado na compensação às 14:00 sobre a cotação nessa altura?
Todas as liquidações finais são feitas na liquidação nocturna (18-59)
Em MT5, é possível uma correcção no dia seguinte.
Ainda que os americanos estejam a recuperar da queda
Abstenho-me de comprar ouro, uma vez que o índice do dólar continua a subir.
Na segunda-feira, às 15 horas (a negociação activa começa nos EUA) deve assistir (USD_INDEX), uma boa entrada ao longo pode ser possível.