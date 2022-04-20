OURO, Ouro e XAUUSD - página 14

Igor Makanu:

é uma fórmula da wikipedia, o índice do dólar é recalculado todos os anos, tem de ir ao Google "markit_iboxxfx_index", em ihsmarkit.com - eles fazem análise global da utilização da moeda, aqui para 2019

FXUSD EUR 41,55%

FXUSD CAD 28,73%

FXUSD JPY 15,76%

FXUSD GBP 8,69%

FXUSD CHF 5,27%

ou seja, cálculo DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)

Não encontrei nenhuma informação sobre o primeiro multiplicador, anexei os dados por anos. Utilizando estas tabelas é possível formar um índice para qualquer moeda, mas, imho, todos estes são dados fundamentais e não são adequados para negociação

neste momento, se calcular o índice usando os seus pesos, o Índice Bx deve ser igual a 1.170303

na realidade, DXY = 98,24

e em taxas "antigas" o cálculo é de 0,9824

 
Vladimir Kononenko:

actualmente, se calcular o índice usando os seus pesos, o índice de libras deve ser = 1.170303

na realidade, DXY = 98,24

e com as probabilidades "antigas", o cálculo é de 0,9824.

Infelizmente não inventei o índice do dólar, em teoria ele mostra o volume de negócios em dólares do ano anterior, e o terminal ou os sites acima mencionados contam o índice do dólar do artigo Wiki que eu conheço

Bem, tem de decidir se precisa de confiar em dados reais - eu expus os materiais de referência, ou de repetir uma fórmula

Mas o índice do dólar é uma tendência global, não mostra a situação actual, estou à procura de TS intradiário, não é necessário para intradiário, imho

 
Comentários não relevantes para este tópico foram transferidos para "FOREX - Tendências, Previsões e Consequências 2019".
 
Está na hora de comprar?
 
Mikhail Simakov:
Está na hora de comprar?
OK, Vendido!
 
Sergey Chalyshev:
OK, Vendido!

e agora está na hora? )

 
Mikhail Simakov:

e agora está na hora? )


Comprado em 1495, esperando 1525

 
prostotrader:


Comprado em 1495, esperando 1525

Não me lembro quem disse: "precisa dos mínimos para os quebrar"

 
Mikhail Simakov:

Não me lembro quem disse: "precisa de mínimos para passar por eles"

E os agudos?)
 
Mikhail Simakov:

Não me lembro quem disse: "os baixos são para ser quebrados".

Eu gosto mais: "o que vale muito hoje pode valer ainda mais amanhã" (penso que foi Buffett)

