E se eu escrever na cerca que o preço do ouro depende dos ciclos solares, e da prata das fases da lua, você acreditaria em mim?
Claro que o valor do ouro, como qualquer outra mercadoria, incluindo moeda, bitcoins, índices etc. é denominado em dólares. E é claro que o ouro se correlaciona com todos os outros instrumentos mentais e não mentais do mundo, incluindo o notório índice do dólar. No entanto, esta correlação é muito fraca e específica. Portanto, é seguro dizer que o preço do ouro depende diretamente do índice do dólar.
Que índices são denominados em dólares?
Não faças uma corcunda sobre isso. Os "papagaios" nocionais dos índices geralmente não são nada mais que o valor ponderado dos componentes do índice exatamente pelo dólar.
Assim, a palavra "índices" significa aquela parte dos índices de ações mundiais, que são utilizados no mercado acionário norte-americano e cujo algoritmo de cálculo inclui a contabilização da capitalização bolsista da empresa em dólares.
O próprio Vasily muitas vezes "molda uma corcunda"...
Índice do dólar:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
O USD Ind pode cair por um longo tempo, já que o ciclo de 7 anos de enfraquecimento do USD começou. E em ouro, é um clássico.
E eu vou usar estes dados:
Você vai usar os dados de 2010? :D :D :D :D
O USD Ind pode cair por um longo período de tempo, uma vez que o ciclo de 7 anos de enfraquecimento do USD começa. E para o ouro, é um clássico.
Admiro sempre as pessoas que conseguem fazer previsões durante anos...
Fiz o meu próprio TS a longo prazo, mas o meu registo de posição foi de 140 dias, em média 70-80 dias, mas 10 anos.......
Acho que não faz qualquer diferença se o fizer durante um ano ou dois dias). Não estou a negociar por essas previsões, só estou a olhar para o quadro todo para me manter a par. Se você olhar para o EURUSD durante todo o período em semanas, você pode ver um claro ciclo de 7 anos de subida-descida... outro ciclo de queda terminou no final de 2016.
Tudo está claro na história. Está tudo desfocado no comércio a sério.
Oops novamente com a verborreia.