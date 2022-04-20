OURO, Ouro e XAUUSD - página 27

Novo comentário
 
Mikhail Simakov:

Está a vender canetas?

Sim
 
Александр:
Sim

É normal fazer negócios perdidos, e o resultado global do negócio deve ser positivo. Mas, para fazer negócios, tem de haver uma razão de ferro. Por exemplo, as estatísticas percorreram os 3 anos anteriores. Mesmo que alguém tenha dito algumas análises, também precisa de ser verificado o histórico, para se certificar de que está correcto.

 
tempo para comprar!
 
a corrida ao ouro continua?!!!
 
está a crescer novamente - 2000 cavalheiros?
 
Mikhail Simakov:
Está a subir de novo - 2000 cavalheiros?

Bem, o ouro não deve cair, é o primeiro activo em todos os cálculos ao longo dos milénios, quer se trate de incêndios ou inundações - o ouro sobreviverá e suportará tudo.

Além disso, não esquecer que não é papel, que pode ser impresso em qualquer quantidade em qualquer crise e desvalorizá-lo.

 
Vitaly Muzichenko:

Bem, o ouro não deve cair, é o primeiro activo em todos os cálculos ao longo dos milénios, quer se trate de incêndios ou inundações - o ouro sobreviverá e suportará tudo.

Além disso, não esquecer que não é papel, que pode ser impresso em qualquer quantidade em qualquer crise e desvalorizá-lo.

Tudo isto é teoria, como fazer dinheiro a especular em ouro
 
Vou segurá-lo por mais uma hora e depois fechá-lo
 
Mikhail Simakov:
a subir novamente - 2000 cavalheiros?

já não, não há níveis históricos, por isso a partir de inversões intradiárias

 
Sergey Lazarenko:

Já não existem níveis históricos, pelo que houve inversões intradiárias.

Também não havia um nível histórico de 1000 dólares, então apareceu e agora está na história.

Esperamos por $2000 e em 3 anos lembramo-nos de um preço tão baixo do ouro.

1...202122232425262728293031323334...100
Novo comentário