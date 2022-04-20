OURO, Ouro e XAUUSD - página 27
Está a vender canetas?
Sim
É normal fazer negócios perdidos, e o resultado global do negócio deve ser positivo. Mas, para fazer negócios, tem de haver uma razão de ferro. Por exemplo, as estatísticas percorreram os 3 anos anteriores. Mesmo que alguém tenha dito algumas análises, também precisa de ser verificado o histórico, para se certificar de que está correcto.
Está a subir de novo - 2000 cavalheiros?
Bem, o ouro não deve cair, é o primeiro activo em todos os cálculos ao longo dos milénios, quer se trate de incêndios ou inundações - o ouro sobreviverá e suportará tudo.
Além disso, não esquecer que não é papel, que pode ser impresso em qualquer quantidade em qualquer crise e desvalorizá-lo.
a subir novamente - 2000 cavalheiros?
já não, não há níveis históricos, por isso a partir de inversões intradiárias
Também não havia um nível histórico de 1000 dólares, então apareceu e agora está na história.
Esperamos por $2000 e em 3 anos lembramo-nos de um preço tão baixo do ouro.