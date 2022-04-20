OURO, Ouro e XAUUSD - página 83
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Índice de Medo de Ouro GVZ
Em caso de escassez de uma parte da empresa de mineração de ouro (NEM), é provável que o ouro também desça
transacção de venda em ouro
O resultado do negócio do ouro
O resultado do negócio do ouro
Relação ouro/prata - gráfico histórico de 100 anos
Utilize a funcionalidade de ligação em linha de gráficos internos do editor:
Utilizar a capacidade regular de ligar gráficos em linha do editor:
Experimentei-o, mas não funcionou - não é editável.
É possível marcar um gráfico e afixá-lo com a marcação?
Experimentei-o, mas não funcionou - não é editável.
É possível marcar a tabela e afixá-la com a marcação?
Ainda não, mas planeamos fazê-lo assim que o novo terminal web e a secção de citações estejam concluídos.