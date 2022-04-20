OURO, Ouro e XAUUSD - página 60

Novo comentário
 
denis.eremin:

Ontem não houve comícios fortes por parte das empresas farmacêuticas - já há algum tempo que estão de pé, desde o Verão.

A Pfizer subiu 8,7% e a BioNtech subiu 9,8% em relação a segunda-feira.

E as cadeias de cinema estão em forte ascensão -AMC Entertainment está 44% acima e Cinemark está 35% acima.

Muito optimista sobre uma vacina que ainda não começou a produzir, muita coisa ainda pode mudar

 
VVT:

Muito optimista sobre a vacina, que ainda não começou a produção, muito pode ainda mudar

A vacina foi testada num ensaio de fase III com mais de 30.000 voluntários.

Pfizer planeia libertar 50 milhões de doses até ao final deste ano - dentro de um mês

 
Ninguém mais parece querer vender)
[Excluído]  
VVT:
Parece que mais ninguém quer vender)
Comprei em 1865, Take 1950.
 
Vladimir Baskakov:
Comprei por 1,865, Tomo 1,950.

Onde está a paragem? Qual é o risco? O depósito inteiro?

[Excluído]  
Sergey Lazarenko:

Onde está a paragem? Qual é o risco? O depósito inteiro?

Para que precisas dele, vamos a 20 pips, eu ponho boo
 
Vladimir Baskakov:
Para que precisas dele, afasta 20 pips, eu ponho boo

perguntando-se qual será o risco/lucro da transacção

[Excluído]  
Sergey Lazarenko:

perguntando-se qual será o risco/lucro da transacção

Deixo 30-40 pips de fundos grátis
 

O ouro está preso perto do Nível do Espelho


 

Aparentemente alguém anda às compras por aí?

1...535455565758596061626364656667...100
Novo comentário