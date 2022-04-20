OURO, Ouro e XAUUSD - página 60
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ontem não houve comícios fortes por parte das empresas farmacêuticas - já há algum tempo que estão de pé, desde o Verão.
A Pfizer subiu 8,7% e a BioNtech subiu 9,8% em relação a segunda-feira.
E as cadeias de cinema estão em forte ascensão -AMC Entertainment está 44% acima e Cinemark está 35% acima.
Muito optimista sobre uma vacina que ainda não começou a produzir, muita coisa ainda pode mudar
Muito optimista sobre a vacina, que ainda não começou a produção, muito pode ainda mudar
A vacina foi testada num ensaio de fase III com mais de 30.000 voluntários.
Pfizer planeia libertar 50 milhões de doses até ao final deste ano - dentro de um mês
Parece que mais ninguém quer vender)
Comprei por 1,865, Tomo 1,950.
Onde está a paragem? Qual é o risco? O depósito inteiro?
Onde está a paragem? Qual é o risco? O depósito inteiro?
Para que precisas dele, afasta 20 pips, eu ponho boo
perguntando-se qual será o risco/lucro da transacção
perguntando-se qual será o risco/lucro da transacção
O ouro está preso perto do Nível do Espelho
Aparentemente alguém anda às compras por aí?