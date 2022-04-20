OURO, Ouro e XAUUSD - página 80
Análise sobre H3 :
A tendência, é claro, é para cima...
Mas agora mesmo - recuar.
Solução óptima - por agora - fora do mercado... Esperar que TODOS os indicadores virem numa direcção, incluindo o gráfico de 1 hora...
Não há sinais de uma tendência no seu gráfico. Consolidação por agora). Não sabemos para onde o destino se vai dirigir.
Isso mesmo... Um recuo poderia transformar-se numa nova tendência. Mas isso não acontece com frequência...
Exactamente para tais situações é preciso esperar (fora do mercado) até a confirmação noutros gráficos...
"Deus protege os bem gastos, mas não os bem gastos..." ("Deus protege os bem gastos"). (sabedoria popular).
O preço pode ir para qualquer lado, mas estou a pensar em pouco
Análise:
Enquanto a tendência é para cima...
Para tomar uma decisão - precisamos de total clareza: uma inversão de TODOS os indicadores em UMA direcção...
mais ou menos pronto a beliscar 1840 - e daí para os níveis superiores
Com essas inversões, deve ser rápido pisar e beliscar 1840
Qual é a pressa?...Há um aperto algures?....
Não tenho pressa, para mim tudo é claro, ou melhor, os sinais necessários de calções já passaram. A continuação do Longo não é visível. Além disso, em tal situação o instrumento pode cair abruptamente, que a pressa pode não ser necessária.
Se o mercado tem uma tendência REALMENTE tendencial, é só daqui a três horas... e não se pode chegar atrasado...
O principal erro é confundir uma forte recuo com uma tendência... Olha para o gráfico das 12 horas e nota o número de recuos na última tendência... E esses recuos não foram menos do que a tendência actual!
Se o mercado tem uma tendência REALMENTE tendencial, é só daqui a três horas... e não se pode chegar atrasado...
O principal erro é confundir uma forte recuo com uma tendência... Olha para o gráfico das 12 horas e nota o número de recuos na última tendência... E esses recuos não foram menos do que o actual!