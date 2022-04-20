OURO, Ouro e XAUUSD - página 80

Novo comentário
 
A comprar novamente?
 
Serqey Nikitin:

Análise sobre H3 :

A tendência, é claro, é para cima...

Mas agora mesmo - recuar.

Solução óptima - por agora - fora do mercado... Esperar que TODOS os indicadores virem numa direcção, incluindo o gráfico de 1 hora...

Não há sinais de uma tendência no seu gráfico. Consolidação por agora). Não sabemos para onde o destino se vai dirigir.

 
Uladzimir Izerski:

Não há sinais de uma tendência no seu gráfico. Consolidação, por enquanto). Nunca se sabe para onde o destino se vai dirigir.

Isso mesmo... Um recuo poderia transformar-se numa nova tendência. Mas isso não acontece com frequência...

Exactamente para tais situações é preciso esperar (fora do mercado) até a confirmação noutros gráficos...

"Deus protege os bem gastos, mas não os bem gastos..." ("Deus protege os bem gastos"). (sabedoria popular).

 
Serqey Nikitin:

Isso mesmo... Um recuo pode evoluir para uma nova tendência. Mas isto não acontece com frequência...

Exactamente para tais situações é preciso esperar (fora do mercado) até à confirmação noutros gráficos...

"Deus protege os bem gastos, mas não os bem gastos..." ("Deus protege os bem gastos"). (sabedoria popular).

O preço pode ir para qualquer lugar, mas penso que para abreviar
 
Mikhail Simakov:
O preço pode ir para qualquer lado, mas estou a pensar em pouco
Qual é a pressa? Há um aperto algures?
 

Análise:

Enquanto a tendência é para cima...

Para tomar uma decisão - precisamos de total clareza: uma inversão de TODOS os indicadores em UMA direcção...

[Excluído]  

mais ou menos pronto a beliscar 1840 - e daí para os níveis superiores

XAUUSDH4

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Com essas inversões, deve ser rápido pisar e beliscar 1840

 
Serqey Nikitin:
Qual é a pressa?...Há um aperto algures?....
Não tenho pressa, é claro para mim, ou melhor, já passaram os sinais dos calções certos. A continuação do Longo não está à vista. Além disso, numa tal situação, o instrumento pode cair bruscamente, que pode não haver necessidade de se apressar.
P.s. Mas já me enganei tantas vezes ...)
 
Mikhail Simakov:
Não tenho pressa, para mim tudo é claro, ou melhor, os sinais necessários de calções já passaram. A continuação do Longo não é visível. Além disso, em tal situação o instrumento pode cair abruptamente, que a pressa pode não ser necessária.
P.s. Mas já me enganei tantas vezes ...)

Se o mercado tem uma tendência REALMENTE tendencial, é só daqui a três horas... e não se pode chegar atrasado...

O principal erro é confundir uma forte recuo com uma tendência... Olha para o gráfico das 12 horas e nota o número de recuos na última tendência... E esses recuos não foram menos do que a tendência actual!

 
Serqey Nikitin:

Se o mercado tem uma tendência REALMENTE tendencial, é só daqui a três horas... e não se pode chegar atrasado...

O principal erro é confundir uma forte recuo com uma tendência... Olha para o gráfico das 12 horas e nota o número de recuos na última tendência... E esses recuos não foram menos do que o actual!

Arquivos anexados:
Screenshot_20210612-134803.png  130 kb
1...737475767778798081828384858687...100
Novo comentário