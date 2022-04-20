OURO, Ouro e XAUUSD - página 99

Serqey Nikitin #:

Então onde está o seu "bilião e meio" no "espelho" real...?

Brincadeira de criança - calças com alças!...!

Escrevi que estava a depurar uma EA.

Mas disse que a demonstração é um espelho :) do verdadeiro.

Se não quiseres esfregar o nariz de todos. Não tem vontade de esfregar o nariz de todos, mas é mais como se não tivesse qualquer hipótese.

Neste caso, o problema é que não se quer lixar o nariz de todos, ou melhor, não é possível.

 
Yuriy Zaytsev #:

para calar toda a gente :) incluindo eu


Pode lutar o quanto quiser... - Não estou nem interessado nem desconfortável...

O exemplo é mostrado para o desenvolvimento geral dos jovens comerciantes, para identificar um possível objectivo a alcançar...

Pode ou não aspirar a...

 
Serqey Nikitin #:

Pode lutar o quanto quiser... - Não quero saber nem quero saber...

O exemplo é mostrado para o desenvolvimento geral dos jovens comerciantes, para indicar um possível objectivo a alcançar...

Pode ou não aspirar a...

Estou a ver - por isso, perdi...

 
Yuriy Zaytsev #:

Estou a ver - então estás fora...

Você é ingénuo, não é?

Pensa realmente que pode mostrar a sua verdadeira conta em frente de cada "cepo"...?

 

De acordo com os últimos acontecimentos, quando decidiram comprar com rublos, e o rublo foi atrelado ao preço do ouro, parece que o ouro irá caminhar num pequeno corredor.

É pouco provável que tais comícios selvagens sejam vistos, podemos comprar na queda mais próxima e vender na subida mais próxima, e a ajuda média.

Vou assistir, mas este é muito provavelmente o bem mais plano para a hora mais próxima.

 
Vitaly Muzichenko #:

aparentemente, o ouro irá caminhar num pequeno corredor.


Sim, o canal é rastreável...

Mas para evitar receber um sinal falso (violar o canal), é melhor usar um indicador de tendência RÁPIDO em combinação com o canal...


 
Hi!

Pergunta - qual a previsão de ouro para a semana que você dará aos senhores?

Eu preciso urgentemente de uma previsão mais precisa.

 

Análise de ouro:

A situação atual do mercado está aumentando.

Perspectivas - continuação da tendência de crescimento.

A meta é o limite superior do canal ( 2010 )... mas você tem que observar o mercado...

As previsões a longo prazo não são uma coisa boa!

 

Hi!

de acordo com seu indicador, há uma divergência.

Isto é, vendia ouro. ))

