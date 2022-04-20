OURO, Ouro e XAUUSD - página 99
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então onde está o seu "bilião e meio" no "espelho" real...?
Brincadeira de criança - calças com alças!...!
Escrevi que estava a depurar uma EA.
Mas disse que a demonstração é um espelho :) do verdadeiro.
Se não quiseres esfregar o nariz de todos. Não tem vontade de esfregar o nariz de todos, mas é mais como se não tivesse qualquer hipótese.
Neste caso, o problema é que não se quer lixar o nariz de todos, ou melhor, não é possível.
para calar toda a gente :) incluindo eu
Pode lutar o quanto quiser... - Não estou nem interessado nem desconfortável...
O exemplo é mostrado para o desenvolvimento geral dos jovens comerciantes, para identificar um possível objectivo a alcançar...
Pode ou não aspirar a...
Pode lutar o quanto quiser... - Não quero saber nem quero saber...
O exemplo é mostrado para o desenvolvimento geral dos jovens comerciantes, para indicar um possível objectivo a alcançar...
Pode ou não aspirar a...
Estou a ver - por isso, perdi...
Estou a ver - então estás fora...
Você é ingénuo, não é?
Pensa realmente que pode mostrar a sua verdadeira conta em frente de cada "cepo"...?
De acordo com os últimos acontecimentos, quando decidiram comprar com rublos, e o rublo foi atrelado ao preço do ouro, parece que o ouro irá caminhar num pequeno corredor.
É pouco provável que tais comícios selvagens sejam vistos, podemos comprar na queda mais próxima e vender na subida mais próxima, e a ajuda média.
Vou assistir, mas este é muito provavelmente o bem mais plano para a hora mais próxima.
aparentemente, o ouro irá caminhar num pequeno corredor.
Sim, o canal é rastreável...
Mas para evitar receber um sinal falso (violar o canal), é melhor usar um indicador de tendência RÁPIDO em combinação com o canal...
Hi!
Pergunta - qual a previsão de ouro para a semana que você dará aos senhores?
Eu preciso urgentemente de uma previsão mais precisa.
Análise de ouro:
A situação atual do mercado está aumentando.
Perspectivas - continuação da tendência de crescimento.
A meta é o limite superior do canal ( 2010 )... mas você tem que observar o mercado...
As previsões a longo prazo não são uma coisa boa!
Hi!
de acordo com seu indicador, há uma divergência.
Isto é, vendia ouro. ))