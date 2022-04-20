OURO, Ouro e XAUUSD - página 13
Está na hora de comprar?
Eu também acho, mas a situação global é assustadora, se amanhã houver uma inversão em todos os ativos contra a libra, então você pode comprar...
Amanhã provavelmente vai ser tarde. Se eles querem comprar, é melhor comprarem hoje.
Pelo menos não antes de 3 horas após a decisão da tarifa.
Caso contrário, ainda há espaço para cair... No entanto, estou até ao pescoço em rublos (Si), por isso não sonho com ouro.
Como você sabe, o preço do ouro depende do índice do dólar, que é calculado por meio da fórmula
DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036);
Mas não há USD/SEK em FORTS, mas há AUDU, só que esta moeda depende muito do ouro.
Alguma ideia de como substituir correctamente USD/SEK por AUD/USD ?
Basta substituirUSD/SEK por AUD/USD, a diferença é insignificante, você pode pegar seu próprio coeficiente, que deve ser negativo
no indicador na sub janela, a linha azul é o índice normal, a linha vermelha é com AUDUSD
Obrigado, eu vou tentar.
No contexto de uma queda da bolsa, em particular do índice SP500, o ouro está a subir constantemente, ver o gráfico diário:
Só tem de encontrar o ponto de entrada certo.
Hi!
Vale a pena comprar ouro às 1130 ?
O ouro está bem acima, você é o perito em ouro.
Está na hora de vender ou ainda estamos à espera?
esta é uma fórmula da wikipedia, o índice do dólar é recalculado todos os anos, tem de ir ao Google "markit_iboxxfx_index", em ihsmarkit.com - eles fazem análise global do uso da moeda, aqui para 2019
FXUSD EUR 41,55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15,76%
FXUSD GBP 8,69%
FXUSD CHF 5,27%
ou seja, cálculo DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)
Não encontrei qualquer informação sobre o primeiro multiplicador, anexei os dados por anos, a tabela pode ser utilizada para fazer um índice para qualquer moeda, mas, imho, todos estes são dados fundamentais, não são adequados para negociação.
Olá Seryozh!
Durante muito tempo, o diferencial entre o actual e o próximo futuro foi de cerca de 50 pontos.
Agora são 92 pontos (já há 7 meses), o que sugere que o mercado espera um maior crescimento do activo.
Mas pode haver "quedas" de curto prazo devido à volatilidade do índice USD
Adicionado
Mas eu já o vendi :)