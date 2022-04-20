OURO, Ouro e XAUUSD - página 13

Novo comentário
 
prostotrader:


Está na hora de comprar?

Eu também acho, mas a situação global é assustadora, se amanhã houver uma inversão em todos os ativos contra a libra, então você pode comprar...

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu também acho, mas a situação global com a libra é assustadora, se amanhã houver uma inversão em todos os ativos contra a libra, então você pode comprar...

Amanhã provavelmente vai ser tarde. Se eles querem comprar, é melhor comprarem hoje.

 
prostotrader:

Amanhã pode ser tarde demais, se comprar, seria melhor comprar hoje.

Pelo menos não antes de 3 horas após a decisão da tarifa.

Caso contrário, ainda há espaço para cair... No entanto, estou até ao pescoço em rublos (Si), por isso não sonho com ouro.

 

Como você sabe, o preço do ouro depende do índice do dólar, que é calculado por meio da fórmula

DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036);

Mas não há USD/SEK em FORTS, mas há AUDU, só que esta moeda depende muito do ouro.

Alguma ideia de como substituir correctamente USD/SEK por AUD/USD ?

 
prostotrader:

Como você sabe, o preço do ouro depende do índice do dólar, que é calculado por meio da fórmula

DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036);

Mas não há USD/SEK em FORTS, mas há AUDU, só que esta moeda depende muito do ouro.

Alguma ideia de como substituir correctamente USD/SEK por AUD/USD ?

Basta substituirUSD/SEK por AUD/USD, a diferença é insignificante, você pode pegar seu próprio coeficiente, que deve ser negativo

no indicador na sub janela, a linha azul é o índice normal, a linha vermelha é com AUDUSD

 
Sergey Chalyshev:

estupidamente substituaUSD/SEK por AUD/USD, a diferença é insignificante, você pode escolher seu coeficiente, em teoria ele deve ser negativo

no indicador na sub janela, a linha azul é o índice normal, a linha vermelha é com AUDUSD

Obrigado, eu vou tentar.

 

No contexto de uma queda da bolsa, em particular do índice SP500, o ouro está a subir constantemente, ver o gráfico diário:

Só tem de encontrar o ponto de entrada certo.

 
prostotrader:

Hi!

Vale a pena comprar ouro às 1130 ?

O ouro está bem acima, você é o perito em ouro.

Está na hora de vender ou ainda estamos à espera?

 
prostotrader:

Como sabe, o preço do ouro depende do índice do dólar, que é calculado utilizando a fórmula

DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

esta é uma fórmula da wikipedia, o índice do dólar é recalculado todos os anos, tem de ir ao Google "markit_iboxxfx_index", em ihsmarkit.com - eles fazem análise global do uso da moeda, aqui para 2019

FXUSD EUR 41,55%

FXUSD CAD 28,73%

FXUSD JPY 15,76%

FXUSD GBP 8,69%

FXUSD CHF 5,27%

ou seja, cálculo DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)

Não encontrei qualquer informação sobre o primeiro multiplicador, anexei os dados por anos, a tabela pode ser utilizada para fazer um índice para qualquer moeda, mas, imho, todos estes são dados fundamentais, não são adequados para negociação.

Arquivos anexados:
iBoxx_ALL_FX_weights_2019.zip  191 kb
 
Sergey Chalyshev:

O ouro está bem acima, você é o perito em ouro.

Talvez seja altura de vender, ou ainda estamos à espera?

Olá Seryozh!

Durante muito tempo, o diferencial entre o actual e o próximo futuro foi de cerca de 50 pontos.

Agora são 92 pontos (já há 7 meses), o que sugere que o mercado espera um maior crescimento do activo.

Mas pode haver "quedas" de curto prazo devido à volatilidade do índice USD

Adicionado

Mas eu já o vendi :)

1...67891011121314151617181920...100
Novo comentário