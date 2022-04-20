OURO, Ouro e XAUUSD - página 62
Fechou o comércio mais cedo do que o planeado (( A ida foi boa. Esperei alguns dias por um ponto de entrada e isto é uma treta!!!! Olhando para os castiçais, há uma sensação de que o ouro hoje e ontem não foi de todo comercializado!!!
Bem, se não estiver a subir, vou tentar descer)
ainda não está a ir a lado nenhum, há uma luta de capital em curso :)
Por assim dizer... Se houver uma vela, significa que houve volume, se houve volume, houve uma troca.
A julgar pelo quadro actual, deve haver um bom movimento, há muitos limites - pode vê-lo no pequeno espaço de tempo
P.S. Olhando para os garanhões, há mais compradores do que vendedores
Estes são os garanhões que são confusos! Prefiro esperar pela dissociação.
Se gozar o preço com o indicador Heiken Ashi, obtém a seguinte imagem
Os Vermelhos estão a ganhar, por quanto tempo)
Aqui está um sinal vindo do próprio Powell.
Estou a tentar um pequeno lote para ir longe.
Eu não gosto de fazer saltos.
Sim, é um sinal da CME, em regra funciona bem, mas não mostra alvos, e não é frequente, cerca de 3 sinais por semana
