OURO, Ouro e XAUUSD - página 62

Novo comentário
 
Александр:

Fechou o comércio mais cedo do que o planeado (( A ida foi boa. Esperei alguns dias por um ponto de entrada e isto é uma treta!!!! Olhando para os castiçais, há uma sensação de que o ouro hoje e ontem não foi de todo comercializado!!!

Bem, se não estiver a subir, vou tentar descer)

 
VVT:

Bem, se não estiver a subir, vou tentar descer)

ainda não está a ir a lado nenhum, há uma luta de capital em curso :)

 
Vitaly Muzichenko:

Por assim dizer... Se houver uma vela, significa que houve volume, se houve volume, houve uma troca.

A julgar pelo quadro actual, deve haver um bom movimento, há muitos limites - pode vê-lo no pequeno espaço de tempo

P.S. Olhando para os garanhões, há mais compradores do que vendedores

 
Александр:
Estes garanhões são os que são embaraçosos! Prefiro esperar pelo desnudamento.
 
Александр:
Estes são os garanhões que são confusos! Prefiro esperar pela dissociação.

Se gozar o preço com o indicador Heiken Ashi, obtém a seguinte imagem


 
Vitaly Muzichenko:

Ainda não vai a lado nenhum, há uma luta de capital em curso :)

Os Vermelhos estão a ganhar, por quanto tempo)

1

 
VVT:

Os Vermelhos estão a ganhar, por quanto tempo?)

Aqui está um sinal vindo do próprio Powell.

Estou a tentar um pequeno lote para ir longe.


 
Vitaly Muzichenko:

Aqui está um sinal do próprio Powell.

Estou a tentar um pequeno lote para ir longe.

Eu não gosto de fazer saltos.

 
VVT:

Não gosto de fazer saltos

Sim, é um sinal da CME, em regra funciona bem, mas não mostra alvos, e não é frequente, cerca de 3 sinais por semana

[Excluído]  
VVT:

Não gosto de entrar em ressaltos

Alexei, a tendência é para cima, por isso um ressalto é uma queda;)
1...555657585960616263646566676869...100
Novo comentário