Todos os que comerciam com base em indicadores perdem, pois mostram o que foi
Bem-aventurado aquele que acredita, ele é caloroso no mundo
Está CERTO como sempre!
As citações também mostram "o que eram"... No entanto, isto não impede os comerciantes individuais de negociar com lucro.
O principal é ter mais do que um cérebro na cabeça, que liga os ouvidos.
mais oportunidades para o alvo 1937.17
Análise Intraday...
Que prazo deve escolher para ter lucro e abrir uma posição numa tendência contínua...?
Esta é uma questão que todo o comerciante decide COMO!...
Possível variante desta escolha:
O estado actual do mercado é uma continuação da tendência descendente.
quer 1833.03 aqui hoje
O ouro só é comprado a longo e médio prazo. Penso que esta opção é pelo menos apoiada pelos fundamentos.
É possível negociar com uma tal estratégia...
Mas é melhor fazer a análise por si mesmo e ser responsável por possíveis perdas...
Análiseactual: Tendência para a baixa (todos os indicadores estão em baixa)...
Também é possível negociar com esta estratégia...
neste momento, há uma melhor hipótese do lado positivo até cair abaixo do Pivot - apenas o lado positivo,
neste momento, há uma melhor hipótese do topo, até cair abaixo do Pivot - apenas o topo,
Ridículo...
Arriscar o SEU DINHEIRO e raciocinar "MORE CHANCE"... Talvez atirar uma moeda ao ar...?
hoje em dia, no lado negativo - há pontos a partir dos quais a inversão tem lugar.
- a partir das linhas horizontais amarelas - pontos de inversão para cima.