Vladimir Baskakov:
Todos os que comerciam com base em indicadores perdem, pois mostram o que foi

Bem-aventurado aquele que acredita, ele é caloroso no mundo

 
Vladimir Baskakov:
Todos aqueles que negoceiam com base em indicadores perdem, porque mostram o que era

Está CERTO como sempre!

As citações também mostram "o que eram"... No entanto, isto não impede os comerciantes individuais de negociar com lucro.

O principal é ter mais do que um cérebro na cabeça, que liga os ouvidos.

mais oportunidades para o alvo 1937.17

XAUUSDDaily 1937.17

 

Análise Intraday...

Que prazo deve escolher para ter lucro e abrir uma posição numa tendência contínua...?

Esta é uma questão que todo o comerciante decide COMO!...

Possível variante desta escolha:

O estado actual do mercado é uma continuação da tendência descendente.

quer 1833.03 aqui hoje

XAUUSDH2 1833.03

 
Comprar ouro apenas a longo e médio prazo. Penso que esta opção é pelo menos apoiada pelos fundamentos.
 
Ramiz Mavludov:
O ouro só é comprado a longo e médio prazo. Penso que esta opção é pelo menos apoiada pelos fundamentos.

É possível negociar com uma tal estratégia...

Mas é melhor fazer a análise por si mesmo e ser responsável por possíveis perdas...




Análiseactual: Tendência para a baixa (todos os indicadores estão em baixa)...

Serqey Nikitin:

Também é possível negociar com esta estratégia...

neste momento, há uma melhor hipótese do lado positivo até cair abaixo do Pivot - apenas o lado positivo,

XAUUSDH1 1786.62

 
SanAlex:

neste momento, há uma melhor hipótese do topo, até cair abaixo do Pivot - apenas o topo,


Ridículo...

Arriscar o SEU DINHEIRO e raciocinar "MORE CHANCE"... Talvez atirar uma moeda ao ar...?

hoje em dia, no lado negativo - há pontos a partir dos quais a inversão tem lugar.

- a partir das linhas horizontais amarelas - pontos de inversão para cima.

XAUUSDH2 1767.54

