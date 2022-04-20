OURO, Ouro e XAUUSD - página 20

Talvez cheguemos lá depois das 15 horas de hoje.

prostotrader:

Talvez terminemos depois das 15 horas de hoje.

E onde foi a paragem no seu comércio? Sob o baixo (1430)?

Sim! - XAUUSDM5 está a correr bem

XAUUSDM5

 
Entretanto, a produção industrial na China está a recuperar. E o petróleo recuou um pouco, já a ~30 USD.
quer virar - amarelo horizontal, parar

XAUUSDM5

ainda irá provavelmente cair

Foto por

XAUUSDM5

 
Alexsandr San:

ainda irá provavelmente cair


Tenho um bom começo ) tudo o que me foi desperdiçado ))))?

Espero 1600+ e depois um recuo para 1580+- lá para pendurar e desenhar o terceiro topo. IHMO...

GhostMan:

Estás a começar tão bem)))?

não!

XAUUSDH2

Ainda estou à procura de um padrão.

Ainda estou à procura de um padrão.

hoje 17000 rublos. +

Shot777i.PNG

 
Alexey Kozitsyn:

E onde foi a paragem no seu comércio? Sob o baixo (1430)?

Eu não negoceio com paragens.

