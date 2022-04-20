OURO, Ouro e XAUUSD - página 20
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Talvez cheguemos lá depois das 15 horas de hoje.
Talvez terminemos depois das 15 horas de hoje.
E onde foi a paragem no seu comércio? Sob o baixo (1430)?
Sim! - XAUUSDM5 está a correr bem
quer virar - amarelo horizontal, parar
ainda irá provavelmente cair
ainda irá provavelmente cair
Tenho um bom começo ) tudo o que me foi desperdiçado ))))?
Espero 1600+ e depois um recuo para 1580+- lá para pendurar e desenhar o terceiro topo. IHMO...
Estás a começar tão bem)))?
não!
Ainda estou à procura de um padrão.
Ainda estou à procura de um padrão.
hoje 17000 rublos. +
E onde foi a paragem no seu comércio? Sob o baixo (1430)?
Eu não negoceio com paragens.