Aparentemente, alguém está lá a fazer compras?
Quem poderia estar a comprar lá? Talvez o oposto, não há ninguém no mercado, por isso está parado, olha para os gráficos de todos os pares
Atingindo apenas o nível 1850-1860. Ele quer ir ao fundo.
Olhado para ele, não parece querer descer, mas está a apontar bem para cima
Neste momento, não.
Acabei de entrar numa onda de compras
De sexta-feira à noite a segunda-feira? Os melhores votos de sucesso.
Também pensei que assim fosse )
Levou as 2,5 libras legítimas e veremos na segunda-feira
:)
Fechou o comércio mais cedo do que o planeado (( A ida foi boa. Esperei alguns dias por um ponto de entrada e isto é uma treta!!!! Olhando para os castiçais há a sensação de que o ouro não foi negociado hoje e ontem de todo!!!
Como... Se houver uma vela, significa que houve volume, se houve volume, houve uma troca.
Olhando para o gráfico actual, deve haver um bom movimento.
P.S. Olhando para os garanhões, há mais compradores do que vendedores