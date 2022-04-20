OURO, Ouro e XAUUSD - página 61

Novo comentário
 
Roman Kutemov:

Aparentemente, alguém está lá a fazer compras?

Quem poderia estar a comprar lá? Talvez o oposto, não há ninguém no mercado, por isso está parado, olha para os gráficos de todos os pares

 
Atingindo apenas o nível 1850-1860. Quer ir ao fundo.
 
Алексей Тарабанов:
Atingindo apenas o nível 1850-1860. Ele quer ir ao fundo.

Olhado para ele, não parece querer descer, mas está a apontar bem para cima

 
Vitaly Muzichenko:

Parecia não querer descer, mas está a apontar bem para cima.

Neste momento, não.

 
Алексей Тарабанов:

Agora não.

Acabei de entrar numa onda de compras

 
Vitaly Muzichenko:

Acabei de entrar numa onda de compras

De sexta-feira à noite a segunda-feira? Os melhores votos de sucesso.

 
Алексей Тарабанов:

Sexta-feira à noite até segunda-feira à noite? Desejo-lhe sucesso.

Também pensei que assim fosse )

Levou as 2,5 libras legítimas e veremos na segunda-feira

 
Vitaly Muzichenko:

Também pensei que assim fosse )

Levou as 2,5 libras legítimas, e veremos na segunda-feira.

:)

 

Fechou o comércio mais cedo do que o planeado (( A ida foi boa. Esperei alguns dias por um ponto de entrada e isto é uma treta!!!! Olhando para os castiçais há a sensação de que o ouro não foi negociado hoje e ontem de todo!!!

 
Александр:

Fechou o comércio mais cedo do que o planeado (( A ida foi boa. Esperei alguns dias por um ponto de entrada e isto é uma treta!!!! Olhando para os castiçais, há uma sensação de que o ouro hoje e ontem não foi de todo comercializado!!!

Como... Se houver uma vela, significa que houve volume, se houve volume, houve uma troca.

Olhando para o gráfico actual, deve haver um bom movimento.

P.S. Olhando para os garanhões, há mais compradores do que vendedores

1...545556575859606162636465666768...100
Novo comentário