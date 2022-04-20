OURO, Ouro e XAUUSD - página 98
GOLD-6.22 todas as indicações estão em baixo hoje
houve comentários sobre a sobrelicitação, e agora nega-os?
O facto de os indicadores estarem presentes é confirmado pelas minhas análises!
E o mesmo se aplica aos novatos que não compreendem como funcionam os indicadores e como utilizá-los...
Além disso, sem compreender o jogo de fósforos: não se pode disparar uma arma normal debaixo de água.
Análise sobre o ouro:
O plano continua...
A opção ideal é esperar que TODOS os indicadores virem numa direcção...
Após a abertura do mercado, obtém-se o nível real de 1920
1900 se não for hoje, então o outro dia é altamente provável.
p.s.
osindicadores técnicos acordarão mais tarde eles ainda estão num apartamento
É claro para qualquer pessoa "razoável": se este material antigo, que tem mais de 50 anos de idade, trabalhasse COM CERTEZA, então metade de todos os comerciantes teriam sido milionários há muito tempo...
CONCLUSÃO: Os comerciantes normais desenvolvem os seus indicadores para o comércio rentável!
O facto de existirem indicadores é confirmado pelas minhas análises!
E a sobreproposta é dita por novatos que não compreendem o trabalho dos indicadores e a sua utilização ...
Além disso, sem compreender o jogo: não se pode disparar uma arma normal debaixo de água.
Acha que todos aqui são estúpidos?
últimas 4 páginas, 2 screenshots de W1 redesenhar, mostrar-me?
Aceitam todos aqui como tolos?
Posso ter aplicado um modelo antigo com configurações diferentes... Acontece...
Mas eu gosto da sua observação!
Na verdade, em grandes gráficos ( H8 ... W1 ... MN ... ) não há, em princípio, excessos ... E eu não trabalho com pequenos gráficos ( pipsing, escalping ...), por isso não estou interessado em todas estas coisas ...
Continuação da minha EA com os meus indicadores:
onde está o "espelho" real :)
Já trabalho com a minha EA há muito tempo, mas não tenho a certeza do que fazer com ela.
Uma vez angariei um bilião e meio num abre-rodapé - quando depurei a EA, mas por alguma razão não consegui encontrar o meu nome na lista da Forbes.
por exemplo, poderia abrir durante 24 horas nos sinais
Uma vez ganhei $1,5 mil milhões de dólares numa demonstração de rasgão - quando estava a depurar um conselheiro
Então onde está o seu "bilião e meio" no "espelho" real...?
Jardim de Infância - calças em alças!...