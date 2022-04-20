OURO, Ouro e XAUUSD - página 98

GOLD-6.22 todas as indicações estão em baixo hoje

 
Fast235 #:

houve comentários sobre a sobrelicitação, e agora nega-os?

O mesmo se aplica aos novatos que não compreendem como funcionam os indicadores e a sua aplicação ... Outra coisa que me espanta é que eles repetem disparates sem verificar estes indicadores no testador ...

Além disso, sem compreender o jogo de fósforos: não se pode disparar uma arma normal debaixo de água.

 

Análise sobre o ouro:

O plano continua...

A opção ideal é esperar que TODOS os indicadores virem numa direcção...

 

Após a abertura do mercado, obtém-se o nível real de 1920

1900 se não for hoje, então o outro dia é altamente provável.

p.s.

osindicadores técnicos acordarão mais tarde eles ainda estão num apartamento

 
Yuriy Zaytsev #:

osindicadores técnicos acordarão mais tarde, ainda se encontram num período plano

É claro para qualquer pessoa "razoável": se este material antigo, que tem mais de 50 anos de idade, trabalhasse COM CERTEZA, então metade de todos os comerciantes teriam sido milionários há muito tempo...

CONCLUSÃO: Os comerciantes normais desenvolvem os seus indicadores para o comércio rentável!

 
Serqey Nikitin #:

Acha que todos aqui são estúpidos?

últimas 4 páginas, 2 screenshots de W1 redesenhar, mostrar-me?

 
Fast235 #:

Aceitam todos aqui como tolos?

as últimas 4 páginas, 2 screenshots de W1 redesenhadas, mostram?

Posso ter aplicado um modelo antigo com configurações diferentes... Acontece...

Mas eu gosto da sua observação!


Na verdade, em grandes gráficos ( H8 ... W1 ... MN ... ) não há, em princípio, excessos ... E eu não trabalho com pequenos gráficos ( pipsing, escalping ...), por isso não estou interessado em todas estas coisas ...

 

Continuação da minha EA com os meus indicadores:



 
Serqey Nikitin #:

Continuação da minha EA com os meus indicadores:



onde está o "espelho" real :)

Já trabalho com a minha EA há muito tempo, mas não tenho a certeza do que fazer com ela.

Uma vez angariei um bilião e meio num abre-rodapé - quando depurei a EA, mas por alguma razão não consegui encontrar o meu nome na lista da Forbes.

 
Yuriy Zaytsev #:

e onde o "espelhado" real é :)

por exemplo, poderia abrir durante 24 horas nos sinais

para que todos se calem :) incluindo eu

Uma vez ganhei $1,5 mil milhões de dólares numa demonstração de rasgão - quando estava a depurar um conselheiro

Então onde está o seu "bilião e meio" no "espelho" real...?

Jardim de Infância - calças em alças!...

