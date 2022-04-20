OURO, Ouro e XAUUSD - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou a olhar para o ouro desta forma... estará atento para ver como corre o nível... vai bloquear ou impulsionar.
Hoje mostrou que ainda não estamos prontos para ir acima de 1300. Demasiados dispostos a demorar! O movimento acima de 1300 pode ser considerado, provisoriamente, para setembro (repito, provisoriamente) para o futuro próximo bom potencial de movimento de calções, para a área de 1250. E depois precisamos de ver o que acontece lá... Mas é melhor não fazer tais previsões, mas observar os dados do mercado!!! E negocie com ela)))) agora há boasposições abertas em shorts, que estavam ganhando por 3 semanas. Hoje, é a remoção de paradas de curtas, às custas das quais se ganhava mais com os calções. Temos de ver o início da próxima semana à medida que se desenvolve. Há uma hipótese de que o recrutamento continue...
Por delta e configuração de vela - curto (mínimo - correção).
Em que dados o delta calcula com base? No gráfico mt4, de onde o indicador tira os dados?
A FORTS infelizmente não é uma troca fundamental por ouro. As negociações que aí ocorrem não afectam os preços dos futuros de ouro. A principal bolsa de ouro é a London Stock Exchange, onde a cotação é feita. Mas os mortais não conseguem chegar lá, a única coisa com que podemos estar satisfeitos é com os dados de mercado, fornecidos pela CME, porque ninguém cancelou o insiders)))) e tudo o que acontece em Londres, de uma forma ou de outra, é estabelecido e negociado pelos participantes do mercado na CME. A partir dos dados fornecidos pela CME, podemos ver os negócios reais que afectam o instrumento de uma forma prática e não adulterada. Portanto, olhar para volumes de ouro, delta, etc. em FORTS infelizmente não leva realmente ao resultado certo.
Visão geral do mercado de OURO
Níveis de suporte
1362.00
1350.00
1343.00
Níveis de Resistência
1329.00
1322.00
1316.00
1340.00 Venda a partir do nível
alvo 1 - 1326,00
alvo 2 - 1322,00
Níveis de Resistência
1362.00
1350.00
1340.00
Níveis de suporte
1326.00
1322.00
1316.00
Recomendação para entrar no comércio (Longo)
Comprar do nível 1332.00 Vender às 1350.00 e 1355.00
Recomendação para entrar no comércio (Longo)
Comprar a partir do nível 1332,00 vender a partir do nível 1350,00 e 1355,00
Níveis de Resistência
1362.00
1355.00
1350.00
Níveis de suporte
1332.00
1326.00
1322.00
Níveis de Resistência
1362.00
1355.00
1350.00
Níveis de suporte
1332.00
1326.00
1322.00
É claro que
Recomendação para entrar no comércio (Longo)
Comprar do nível 1332.00 Vender às 1350.00 e 1355.00
Recomendação para entrar no comércio (Longo)
Comprar de 1332,00 Vender às 1350,00 e 1355,00
Níveis de Resistência
1362.00
1355.00
1350.00
Níveis de suporte
1332.00
1326.00
1322.00
Níveis de Resistência
1362.00
1355.00
1350.00
Níveis de suporte
1332.00
1326.00
1322.00
Você não muda a direção da previsão com tanta freqüência, não consegue acompanhá-lo.