OURO, Ouro e XAUUSD - página 78
Quis dizer da cave, a de cima. TD 3_
O que há para não gostar no ind.3?
O indicador mais rápido que lhe permite fixar os lucros ...
O ind. 3 é um cruzamento sobre a linha zero: o valor "+" tem tendência para cima, " - " o valor tem tendência para baixo.
Se olharmos para o fundo 2, eles mostram os momentos de entrada e saída bastante bem, em comparação com o primeiro.
Se olharmos para a parte de baixo 2, eles mostram momentos de entrada e saída bastante bem, em comparação com os primeiros.
Aqui temos de considerar as OPÇÕES para fechar uma posição:
1. Pode fechar uma posição quando TODOS os índios estão no plus ( ou no vermelho )...
2. Pode fechar a posição quando o indicador mais rápido se tiver invertido.
3. Outras opções são possíveis... (por exemplo, um sinal de um gráfico mais pequeno)...
Cabe ao comerciante decidir.
Não consigo dar a volta - embora pareça que está na hora de subir!
Enquanto eu estava a restaurar o computador - não foi de acordo com a previsão.
É apenas uma questão de + ou - um par de centenas de pontos).
De um modo geral, concordo que tem de se preparar para comprar.
Parece que o ouro tem funcionado bem - e está agora a apontar para 1928.59