Ramiz Mavludov:

Quis dizer da cave, a de cima. TD 3_

O que há para não gostar no ind.3?

O indicador mais rápido que lhe permite fixar os lucros ...

O sinal de ind. 3 está a cruzar a linha zero: o valor "+" está a subir, " - " o valor está a descer.

 
Serqey Nikitin:

O que há para não gostar no ind.3?

O indicador mais rápido que lhe permite fixar os lucros ...

O ind. 3 é um cruzamento sobre a linha zero: o valor "+" tem tendência para cima, " - " o valor tem tendência para baixo.

Se olharmos para o fundo 2, eles mostram os momentos de entrada e saída bastante bem, em comparação com o primeiro.

 
Ramiz Mavludov:

Se olharmos para a parte de baixo 2, eles mostram momentos de entrada e saída bastante bem, em comparação com os primeiros.

Aqui precisamos de olhar para as OPÇÕES para fechar uma posição:

1. Pode fechar uma posição quando TODOS os índices estão no mais ( ou no menos )...

2. Pode fechar a posição quando o indicador mais rápido se tiver invertido.

3. Outras opções são possíveis... (por exemplo, um sinal de um gráfico mais pequeno)...


Tudo ao critério do Comerciante.

 
Serqey Nikitin:

Aqui temos de considerar as OPÇÕES para fechar uma posição:

1. Pode fechar uma posição quando TODOS os índios estão no plus ( ou no vermelho )...

2. Pode fechar a posição quando o indicador mais rápido se tiver invertido.

3. Outras opções são possíveis... (por exemplo, um sinal de um gráfico mais pequeno)...


Cabe ao comerciante decidir.

Concordo.

 
Serqe SanAlex:

o computador desapareceu - mas mesmo assim, quer fazê-lo e está na hora do topo

E quanto ao cmd padrão? Movido também?)

 
SanAlex:

Há alguma diferença? É melhorpassar o cheque emcmd?

Não notei qualquer diferença, o Chkdsk trabalha aqui e ali.

 
SanAlex:

há alguma diferença? é melhorfazer a verificação emcmd?

Vou tentar.


aqui está um artigo útil, penso que poderá ajudar.https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/

[Excluído]  

Não consigo dar a volta - embora pareça que está na hora de subir!

XAUUSDDaily 03

Enquanto eu estava a restaurar o computador - não foi de acordo com a previsão.

É apenas uma questão de + ou - um par de centenas de pontos).

De um modo geral, concordo que tem de se preparar para comprar.

[Excluído]  

Parece que o ouro tem funcionado bem - e está agora a apontar para 1928.59

XAUUSDDaily 1928.59

