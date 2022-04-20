OURO, Ouro e XAUUSD - página 26
Presumo que hoje se encontra numa crise?
- Caso contrário, estaríamos a gabar-nos.
O limitador não foi baralhado. Isso pode acontecer. É por isso que o ouro saiu hoje sem mim (
O limitador não é codificado (. Acontece.
Acontece e muito frequentemente - eu também não fui apanhado hoje. Não consegui a Horizontal amarela.
De acordo com o seu TS )
Isto é compreensível, mas então a questão é publicar aqui os resultados dos negócios?
A questão é que qualquer pessoa pode explicar porque é que o preço subiu hoje e não desceu ou vice-versa muito facilmente. MAS APENAS EM RETROSPECTIVA. Quando tudo já tiver acontecido.
Recebi hoje o STOP.
Um pequeno comércio após uma quebra do nível diário:
Acontece e muito frequentemente - eu também, não fui apanhado hoje. Não consegui a Horizontal amarela.
Não se preocupe, um dia também vai ter um,
Não é o único que é " sábio emretrospectiva"
Recebi hoje o STOP.
Desculpe, todos estão muito preocupados consigo e as suas paragens estão a perturbar toda a gente
Recebi hoje o STOP.
Está a trocar canetas?