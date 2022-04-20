OURO, Ouro e XAUUSD - página 9
O USD Ind pode cair por um longo tempo, já que o ciclo de 7 anos de enfraquecimento do USD começou. E para o ouro, é um clássico.
Maxim, na minha opinião, você fez uma previsão muito lógica e convincente. Provavelmente, devido ao enfraquecimento do USD, veremos um maior crescimento do EURUSD. Mesmo acima de 1.1800. Agora são 12:00. Até agora, o EURUSD em D1 tem estado a recuar há dois dias. Mas hoje (20 de julho), às 14:45 Kiev, a taxa de juros do euro. E em 26 de julho a taxa de juros do dólar. E isso é tudo, penso eu, a calma até 7 de Setembro (taxa de juro do EUR). Assim, 20 e 26 de julho irão determinar o comportamento do EURUSD para este segmento de tempo - até 7 de setembro. Muito provavelmente, haverá um apartamento, mas vamos ver.
Infelizmente, eu não tenho o gráfico da ECU antes de 1990, seria interessante segui-lo, mas há um período distinto de 7 anos desde 1990, você pode até verificá-lo duas vezes. E, em geral, todo o gráfico em si é um espelho intuitivo :)
Eu não sei exatamente quão forte o crescimento pode ser porque não há cola para a Equus, mas podemos assumir pelo menos uma correção de 50% para o ciclo de sete anos anterior.
E nas semanas em que a formação para baixo foi obviamente uma correcção. Classicamente, se há um triângulo no meio e há apenas 2 ondas, não pode ser outra coisa senão um ziguezague. E as pernas de um ziguezague são quase iguais em comprimento e em tempo, o que pode indicar apenas que esta formação funcionou por si mesma e que a tendência a longo prazo deve mudar.
E se quiseres fantasiar um pouco sobre um gráfico mensal, então:
Verne, não é uma fantasia, mas uma previsão de acordo com o princípio da menor resistência - a forma mais fácil de mover a citação, a resposta está nos ciclos semelhantes.
Quero dizer, é bem provável que Trump seja de facto o protegido de Putin (estava a brincar) :)
o tempo o dirá.
Por favor, avise-me quando a sua paragem for activada, eu também venderei
Queres dizer, paragem? Uma já accionada. Estou a testar o meu neurónio, fiquei tão excitado, que os sinais das últimas 4 semanas foram precisos. Falhei desta vez, eu treinei-a. Ainda insiste em baixar o preço para a próxima semana
Olá, malta. Alguém lá fora está a trocar ouro activamente? Pergunto-me em que dados baseia as suas decisões?
E uma segunda pergunta, quem teve algum sucesso e há quanto tempo estás a negociar? Interessados nos resultados de outros sobre este instrumento
É demasiado preguiçoso ler o tópico primeiro?
Já o li, 4-7 pessoas escrevem pensamentos diferentes sobre correlação com o dólar, ciclos de 7 anos, etc. Estou realmente curioso, quem comercializa este instrumento e qual é o sucesso? Por exemplo: estou perdendo, negociando a 0, sou um desses 5% que tem o que, ou sou apenas um deus)))
Analisar gráficos um pouco maiores que M5, por exemplo, D1 e superiores.
Parece que precisamos de vender um bocadinho de cada vez: