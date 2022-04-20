OURO, Ouro e XAUUSD - página 100
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Hi!
de acordo com seu indicador, há uma divergência.
Isto é, vendia ouro. ))
como este
Acho que isto servirá - antes da decolagem GLOBAL.Obrigado por seu indiciador :))
como este
Enquanto eu estiver em lucro, moverei a parada para a bóia.
E então o gato vai dançar ao redor.