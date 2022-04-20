OURO, Ouro e XAUUSD - página 100

Alexander Ivanov #:

Hi!

de acordo com seu indicador, há uma divergência.

Isto é, vendia ouro. ))

De acordo com o meu indicador: mais valor é a tendência para cima, menos valor é a tendência para baixo...
 

como este

 

Acho que isto servirá - antes da decolagem GLOBAL.

Obrigado por seu indiciador :))
 
Alexander Ivanov #:

como este

Venda! Estou muito feliz!
 

Enquanto eu estiver em lucro, moverei a parada para a bóia.

E então o gato vai dançar ao redor.

