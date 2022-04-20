OURO, Ouro e XAUUSD - página 90

Yuriy Zaytsev #:

Com uma elevada probabilidade de subir por agora.

Concordo, até agora num cenário de notícias negativas com uma elevada probabilidade de subir

 
Isto é um pouco misto.

Entrou na compra em 1894, bem em ponto, mas saiu muito cedo. Tomei um pouco, esperei pelo recuo e entrei novamente.

A ambivalência reflecte o facto de que existe muito pouca informação fiável, está disponível apenas em publicações europeias independentes, e é difícil prever o que pensam os organismos monetários.

Há 2 eventos com ouro: pode ser despejado para obter dinheiro para fins "guiados" - depois o preço desce.

Ou pode ser comprado para se proteger a si próprio.

Em geral, negoceio numa gama, na sua maioria compro a partir de lotes, pequenos lotes e cuidadosamente.

Parece-me que esta é uma má altura para comprar no fundo e sentar-se "achatado".

 
Mês de expiração das opções de ouro hoje e relatório amanhã (newmont goldcorp(NEM) )

empresa de mineração de ouro

 
O que está a acontecer agora, porque é que é assim?

Os índices de pindos estão também em curva inversa.

 
Notícias muito negativas, agora vou abster-me de negociar pelo menos até ao final da próxima semana, volatilidade muito forte nos mercados e incerteza no ouro e índices.


 
O ouro está agora prestes a subir a pique, devido à propriedade defensiva deste bem.
 
Bem, sim... Talvez se eleve... Talvez não...

Dada a forma dentada da serra de qualquer par, o crescimento está destinado a acontecer um dia.

Portanto, fazer tais "previsões" - não se arrisca nada...

 

Goldman Sachs previsão para 2022


 
em resumo - algumas ideias ?


 
ao contrário até amanhã, penso eu

Pelo menos espero que seja à taxa Fed
