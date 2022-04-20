OURO, Ouro e XAUUSD - página 90
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Com uma elevada probabilidade de subir por agora.
Concordo, até agora num cenário de notícias negativas com uma elevada probabilidade de subir
Com uma elevada probabilidade de subir por agora.
Isto é um pouco misto.
Entrou na compra em 1894, bem em ponto, mas saiu muito cedo. Tomei um pouco, esperei pelo recuo e entrei novamente.
A ambivalência reflecte o facto de que existe muito pouca informação fiável, está disponível apenas em publicações europeias independentes, e é difícil prever o que pensam os organismos monetários.
Há 2 eventos com ouro: pode ser despejado para obter dinheiro para fins "guiados" - depois o preço desce.
Ou pode ser comprado para se proteger a si próprio.
Em geral, negoceio numa gama, na sua maioria compro a partir de lotes, pequenos lotes e cuidadosamente.
Parece-me que esta é uma má altura para comprar no fundo e sentar-se "achatado".
É um pouco misto.
Entrei na compra em 1894, mesmo em ponto, mas saí muito cedo. Tomei apenas um pouco, esperei por uma recuo e depois voltei a entrar.
A ambivalência deve-se ao facto de haver muito pouca informação fiável, que só está disponível em publicações europeias independentes, e é difícil prever o que pensam os organismos monetários.
Há 2 eventos com ouro: pode ser despejado para obter dinheiro para fins "guiados" - depois o preço desce.
Ou pode ser comprado para se proteger a si próprio.
Em geral, negoceio numa gama, na sua maioria compro a partir de lotes, pequenos lotes e cuidadosamente.
Para mim parece ser a altura errada, quando se tem de comprar no fundo e ficar sentado.
Mês de expiração das opções de ouro hoje e relatório amanhã (newmont goldcorp(NEM) )
empresa de mineração de ouro
Mês de expiração das opções de ouro hoje e relatório amanhã (newmont goldcorp(NEM) )
empresa de mineração de ouro
O que está a acontecer agora, porque é que é assim?
Os índices de pindos estão também em curva inversa.
O que está a acontecer agora, porque é que isto está a acontecer?
Os índices dos pindos estão também em inversão.
Notícias muito negativas, agora vou abster-me de negociar pelo menos até ao final da próxima semana, volatilidade muito forte nos mercados e incerteza no ouro e índices.
Agora o ouro vai crescer como fermento, por causa das propriedades defensivas deste bem.
Bem, sim... Talvez se eleve... Talvez não...
Dada a forma dentada da serra de qualquer par, o crescimento está destinado a acontecer um dia.
Portanto, fazer tais "previsões" - não se arrisca nada...
Goldman Sachs previsão para 2022
Goldman Sachs previsão para 2022
em resumo - algumas ideias ?
em resumo - algumas ideias ?
ao contrário até amanhã, penso euPelo menos espero que seja à taxa Fed