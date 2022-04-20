OURO, Ouro e XAUUSD - página 23

Novo comentário
 

É isso mesmo! A loja está fechada! Um jogo de Rei Nu por Mark Twain!

Estimado Cliente,

Gostaríamos de informar que devido aos crescentes danos às economias mundiais causados pelo surto do coronavírus, houve uma escassez imprevista de ouro físico nos mercados.

Como resultado destas condições anormais de mercado, temos experimentado spreads cada vez maiores em todos os instrumentos XAU e XAG pelos nossos fornecedores de liquidez.

Tendo em conta o acima exposto e a política da Empresa de proteger os interesses dos nossos clientes, a Empresa mudou temporariamente todos os instrumentos XAU e XAG para o modo "Fechar apenas".
Recomendamos vivamente que considere estes riscos ao planear a negociação e que se assegure de que tem fundos suficientes na sua conta para manter posições abertas, incluindo posições bloqueadas que podem ser fechadas à força se o alargamento do spread resultar numa redução dos fundos na sua conta para o nível Stop Out.

Se forem aplicadas medidas restritivas aos instrumentos comerciais, a Empresa fará o seu melhor para o notificar logo que possível, enviando uma carta para o seu correio electrónico ou plataforma comercial.
Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
  • www.mql5.com
Экономический календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках.
 
Nikolay Kositsin:

É isso mesmo! A loja está fechada! Um jogo de Rei Nu por Mark Twain!

Mas esse é um dos meus três CD até agora.

 
Mikhail Simakov:

Já testou a sua estratégia numa longa história?

Presumo que após uma correcção o preço começará a cair novamente

Testou-o sobre a dinâmica de Agosto de 2019. Terminou-o em Janeiro-Fevereiro de 2020.


P.S. Sobre a análise do ouro de ontem: o ponto de entrada de compra nesta conta não foi encontrado. Pena...!!!


 
Nikolay Kositsin Os gráficos para os outros metais são mais ou menos os mesmos. Assim, é possível mudar.
 
Konstantin Nikitin:
Nikolay Kositsin Sobre os outros metais, os gráficos são mais ou menos os mesmos. Assim, é possível mudar.

Aguardo com expectativa a segunda corrida!


 
Nikolay Kositsin:

É isso mesmo! A loja está fechada! Um jogo de Rei Nu por Mark Twain!

Caro Cliente,

Gostaríamos de informar que devido aos crescentes danos às economias mundiais causados pelo surto do coronavírus, houve uma escassez imprevista de ouro físico nos mercados.

Como resultado destas condições anormais de mercado, temos experimentado spreads cada vez maiores em todos os instrumentos XAU e XAG pelos nossos fornecedores de liquidez.

Tendo em conta o acima exposto e a política da Empresa de proteger os interesses dos nossos clientes, a Empresa mudou temporariamente todos os instrumentos XAU e XAG para o modo "Fechar apenas".
Recomendamos vivamente que considere estes riscos ao planear a negociação e que se assegure de que tem fundos suficientes na sua conta para manter posições abertas, incluindo posições bloqueadas que podem ser fechadas à força se o alargamento do spread resultar numa redução dos fundos na sua conta para o nível Stop Out.

Se forem aplicadas medidas restritivas aos instrumentos comerciais, a Empresa fará o seu melhor para o notificar logo que possível, enviando uma carta para o seu correio electrónico ou plataforma comercial.

Por favor contacte o escritório.

 
GhostMan:

por favor contacte o escritório

Já curado, se alguma coisa.
 

Hoje o Broker alargou o spread e esticou a paragem! 0,2 lote para -2400 usd. Teve de reabrir:



 
Александр:

Hoje o Broker alargou o spread e esticou a paragem! 0,2 lote para -2400 usd. Tive de reexecutar:

Figas!

Tenho 3 corretores:


 
Александр:
Weltrade!!!

Não o deveria ter mencionado, não é suposto estar aqui.

1...161718192021222324252627282930...100
Novo comentário