OURO, Ouro e XAUUSD - página 23
Estimado Cliente,
Gostaríamos de informar que devido aos crescentes danos às economias mundiais causados pelo surto do coronavírus, houve uma escassez imprevista de ouro físico nos mercados.
Como resultado destas condições anormais de mercado, temos experimentado spreads cada vez maiores em todos os instrumentos XAU e XAG pelos nossos fornecedores de liquidez.
Tendo em conta o acima exposto e a política da Empresa de proteger os interesses dos nossos clientes, a Empresa mudou temporariamente todos os instrumentos XAU e XAG para o modo "Fechar apenas".
Recomendamos vivamente que considere estes riscos ao planear a negociação e que se assegure de que tem fundos suficientes na sua conta para manter posições abertas, incluindo posições bloqueadas que podem ser fechadas à força se o alargamento do spread resultar numa redução dos fundos na sua conta para o nível Stop Out.
Se forem aplicadas medidas restritivas aos instrumentos comerciais, a Empresa fará o seu melhor para o notificar logo que possível, enviando uma carta para o seu correio electrónico ou plataforma comercial.
Mas esse é um dos meus três CD até agora.
Já testou a sua estratégia numa longa história?Presumo que após uma correcção o preço começará a cair novamente
Testou-o sobre a dinâmica de Agosto de 2019. Terminou-o em Janeiro-Fevereiro de 2020.
P.S. Sobre a análise do ouro de ontem: o ponto de entrada de compra nesta conta não foi encontrado. Pena...!!!
Nikolay Kositsin Sobre os outros metais, os gráficos são mais ou menos os mesmos. Assim, é possível mudar.
Aguardo com expectativa a segunda corrida!
Por favor contacte o escritório.
Hoje o Broker alargou o spread e esticou a paragem! 0,2 lote para -2400 usd. Teve de reabrir:
Figas!
Tenho 3 corretores:
Weltrade!!!
Não o deveria ter mencionado, não é suposto estar aqui.