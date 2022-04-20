OURO, Ouro e XAUUSD - página 82
É aqui que está a decorrer o concurso de "imagens engraçadas"? :-)
opinião pessoal - correcção para 1880. Como vai mais longe depende de como e a que velocidade vai a correcção. E, de um modo geral, a tendência é para baixo ("overshoot" geral no topo).
é uma pena que os alvos estejam para além dos limites da MM (cinzento na imagem)
sem uma correcção, de imediato, mas não acredite em mim
como se os fundos tivessem sido sentidos - agora podemos preparar-nos para os topos
as primeiras tentativas - os movimentos de topo
Hamsters :-)))) Desculpe ))))
O que é que se passa com os hamsters? -Não negoceio, por exemplo, mas estou apenas a aprender a compreender os indicadores e as previsões.
E os indicadores alertaram-nos para onde o movimento irá - e, como podemos ver, não nos enganaram.
O que pensam os Guras do ouro ? A comprar cedo?
Ainda é muito cedo para falar de topos - Sim e o gráfico indicador diário está a apontar para baixo. XAUUSDDaily 1674.21
Penso que devemos vender
Análise:
O estado actual está a descer ( todos os indicadores estão em baixa )... mas claramente visível secção horizontal - plana...
Num estado plano, a tendência pode inverter-se a qualquer momento, ou o movimento descendente pode continuar.
A melhor opção - ficar fora do mercado por agora... Esperar por uma forte descida ou inversão de TODOS os indicadores para cima...