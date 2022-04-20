OURO, Ouro e XAUUSD - página 88
Acordo sobre XAUAUD
Futuros de ouro também em compra desde a semana passada - também quero apontar para mais ou menos o mesmo lugarembora a entrada não seja tão bonita - um pouco mais alta
O negócio das acções da NEM é uma empresa de mineração de ouro
Em futuros de ouro também estou em compra desde a semana passada - também quero apontar para mais ou menos o mesmo lugarMas não é tão agradável como isto, apenas mais alto.
Estou em cima de futuros e xauusd também a 1794.00
Pergunto-me sobre os fundamentos, há algum sinal do que se passou?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Alguém disse alguma coisa - alguém fez alguma coisa no mundo?
Hi!
Vale a pena comprar ouro às 1130 ?
XAU\USD-H1 Está a comprar e, portanto, a recuperar para cerca de 1810.00 --- bem, com o objectivo de 1840.40
Pergunto-me sobre os fundamentos, há algum sinal de porque é que subiu?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Alguém disse alguma coisa - alguém fez alguma coisa no mundo?
Penso que está a subir antes da inflação.
Acordo sobre o GDX-ETF O fundo investe em acções de empresas que operam nos sectores das mercadorias, metais, ouro e prata.
O acordo XAUGBP
XAU\USD-H4 é provável que salte de volta às 1820.00. É demasiado cedo para apressar. - 1831.14 mantém o preço em alta por agora, assim que o preço desce, pode ser considerado um salto para baixo.
Se o preço se mantiver baixo e o mercado estiver prestes a entrar no mercado, o preço pode descer a 1831 ,14, de modo a evitar um recuo com baixas perdas.
Em geral, o preço a 1831,14 vai iniciar uma dança, e quem tem a coragem - em suma, é um esquema.