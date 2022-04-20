OURO, Ouro e XAUUSD - página 88

mixail789 mixajlof #:

Acordo sobre XAUAUD


Futuros de ouro também em compra desde a semana passada - também quero apontar para mais ou menos o mesmo lugar

embora a entrada não seja tão bonita - um pouco mais alta
 

O negócio das acções da NEM é uma empresa de mineração de ouro


 
Yuriy Zaytsev #:

Estou em cima de futuros e xauusd também a 1794.00

 
mixail789 mixajlof #:

Eu estou em futuros e xauusd também subiu a 1794.00

Pergunto-me sobre os fundamentos, há algum sinal do que se passou?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Alguém disse alguma coisa - alguém fez alguma coisa no mundo?

prostotrader:

Hi!

Vale a pena comprar ouro às 1130 ?

XAU\USD-H1 Está a comprar e, portanto, a recuperar para cerca de 1810.00 --- bem, com o objectivo de 1840.40

XAUUSDH1 1840.40

 
Yuriy Zaytsev #:

Penso que está a subir antes da inflação.

 

Acordo sobre o GDX-ETF O fundo investe em acções de empresas que operam nos sectores das mercadorias, metais, ouro e prata.


 

O acordo XAUGBP


XAU\USD-H4 é provável que salte de volta às 1820.00. É demasiado cedo para apressar. - 1831.14 mantém o preço em alta por agora, assim que o preço desce, pode ser considerado um salto para baixo.

XAUUSDH4 1820.00

Se o preço se mantiver baixo e o mercado estiver prestes a entrar no mercado, o preço pode descer a 1831 ,14, de modo a evitar um recuo com baixas perdas.

Em geral, o preço a 1831,14 vai iniciar uma dança, e quem tem a coragem - em suma, é um esquema.

Captura de ecrã 2022-02-10 103449

