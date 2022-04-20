OURO, Ouro e XAUUSD - página 33

A filha também levou 1,5-2% sobre o ouro. O mundo está a desmoronar-se.

 
É quando algo se desmorona, e ainda mais quando o mundo inteiro desmorona, então a pior decisão é vender ouro e comprar papel.

 
Lamento, mas o ouro não irá abaixo de 1750 amanhã. É esse o meu ponto de vista.

 
Por que razão haveria de cair?

 
Porque está na hora.

Sim! É uma confusão. - mas há esperança de que ainda vai melhorar. O nível 1957.96 não foi ultrapassado, por isso é suposto descer a partir daí.
mais hipóteses do topo hoje

--------------

ainda, ainda aponta para o topo

---------------------

agora das 18.05 às 20.00 pode mudar de direcção para baixo

Supervisionar + Preencher.


 
Compre a 1750-1800 libras por onça e não se preocupe com nada.
 
É preciso uma máquina do tempo para recuar no tempo e comprar a esse preço. É mais ou menos o mesmo que comprar um rublo a 45

