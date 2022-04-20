OURO, Ouro e XAUUSD - página 33
A filha também levou 1,5-2% sobre o ouro. O mundo está a desmoronar-se.
É quando algo se desmorona, e ainda mais quando o mundo inteiro desmorona, então a pior decisão é vender ouro e comprar papel.
Lamento, mas o ouro não irá abaixo de 1750 amanhã. É esse o meu ponto de vista.
Por que razão haveria de cair?
Porque está na hora.
mais hipóteses do topo hoje
--------------
ainda, ainda aponta para o topo
---------------------
agora das 18.05 às 20.00 pode mudar de direcção para baixo
Transacção actual
Supervisionar + Preencher.
Compre a 1750-1800 libras por onça e não se preocupe com nada.
É preciso uma máquina do tempo para recuar no tempo e comprar a esse preço. É mais ou menos o mesmo que comprar um rublo a 45