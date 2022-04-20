OURO, Ouro e XAUUSD - página 36

Novo comentário
 

Funcionou em Bye. Continuação do trabalho em Bai.


[Excluído]  
prostotrader:
Por que diabos moveriam este fio para esta secção?

Tem sido perseguido - mas não escreve nada sozinho?

 

Quaisquer dicas para principiantes, por favor! Como abrir um gráfico Gold numa conta de demonstração ?

[Excluído]  
Novichok_Elena:

Quaisquer dicas para principiantes, por favor! Como abro um gráfico Gold numa conta de demonstração?

Ver\Market Overview\+

Arquivos anexados:
2pkive.PNG  109 kb
 

Acontece!!!! Fora para beber conhaque com amigos )))) Tenha um bom fim-de-semana!!!



 
SanAlex:

Tipo\Visão geral do mercado\+

Obrigado SanAlex! visão/market overview foi o que eu fiz, abri encomendas a partir da linha da mesa, agora abri também o gráfico! Obrigado pelo seu feedback!
 
SanAlex:

Estás fora, mas não escreves nada sozinho?

Enterrar ouro na floresta...

E eu não quero ler o que as pessoas da FOREX escrevem aqui.

 
Eu não compro ouro até ao nível 1750-1800. Não me apetece.
 

Análise :

A tendência é UP, e tem sido durante muito tempo - dois anos... Posições abertas SÓ compram - os riscos são mínimos ( a tendência vai sempre desaparecer!)...

Procure o ponto de entrada em gráficos mais pequenos ( H2 ou H3)... Agora o recuo...

 
Александр:

Acontece!!!! Fora para beber conhaque com amigos )))) Tenha um bom fim-de-semana!!!

Por vezes tento não entrar na serra, ou se corto os volumes e estico as minhas paragens ao longo dos dias


1...293031323334353637383940414243...100
Novo comentário