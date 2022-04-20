OURO, Ouro e XAUUSD - página 36
Funcionou em Bye. Continuação do trabalho em Bai.
Por que diabos moveriam este fio para esta secção?
Tem sido perseguido - mas não escreve nada sozinho?
Quaisquer dicas para principiantes, por favor! Como abrir um gráfico Gold numa conta de demonstração ?
Ver\Market Overview\+
Acontece!!!! Fora para beber conhaque com amigos )))) Tenha um bom fim-de-semana!!!
Tipo\Visão geral do mercado\+
Estás fora, mas não escreves nada sozinho?
Enterrar ouro na floresta...
E eu não quero ler o que as pessoas da FOREX escrevem aqui.
Análise :
A tendência é UP, e tem sido durante muito tempo - dois anos... Posições abertas SÓ compram - os riscos são mínimos ( a tendência vai sempre desaparecer!)...
Procure o ponto de entrada em gráficos mais pequenos ( H2 ou H3)... Agora o recuo...
Acontece!!!! Fora para beber conhaque com amigos )))) Tenha um bom fim-de-semana!!!
Por vezes tento não entrar na serra, ou se corto os volumes e estico as minhas paragens ao longo dos dias