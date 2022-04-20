OURO, Ouro e XAUUSD - página 24
Olá a todos. O que pensa?
Fechou o negócio com pressa
Fechou o negócio numa onda.
Fechado para nada - arrasto para quê? É mais provável que toque hoje em 1735
POR ISSO, O SEU OBJECTIVO É AQUI.
Eu não trabalho com uma rede de arrasto!
POR ISSO, O SEU OBJECTIVO É ESTE.
Estava enganado quanto à direcção.
Há muito tempo atrás desenhei as linhas - estou a ver, é tal e qual um ponteiro
E saí mais cedo e, provavelmente, mais cedo. Mas mesmo assim, nenhum mal foi feito.