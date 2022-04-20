OURO, Ouro e XAUUSD - página 24

Há falta de ouro em ouro e moedas nos Estados Unidos, devido à pandemia do coronavírus, os comerciantes esgotaram ou fecharam temporariamente, informouo Wall Street Journal na sexta-feira.
Note-se que investidores e banqueiros recorreram mesmo ao Canadá em busca de ajuda.
"Os concessionários esgotaram ou fecharam temporariamente. Credit Suisse Group AG, que tem cunhado o seu próprio lingote desde 1856, disse aos clientes esta semana que nem sequer perguntassem. Os banqueiros em Londres estão a alugar aviões privados ou a tentar encontrar aviões de carga militares para levar os seus metais preciosos às bolsas de Nova Iorque", diz o artigo.
Num desenvolvimento relacionado, os pedidos de aumento da produção de barras de ouro atingiram a Real Casa da Moeda Canadiana. O metal precioso está a ser pedido para ser enviado para Nova Iorque, acrescentou a publicação.
O preço do futuro do ouro nos EUA subiu em meio a uma escassez do metal precioso. Subiram 9 por cento.
Olá a todos. O que pensa?


 

Fechou o negócio com pressa

Александр:

Fechou o negócio numa onda.

Fechado para nada - arrasto para quê? É mais provável que toque hoje em 1735

XAUUSDH2

Alexsandr San:

Fechado para nada - arrasto para quê? Provavelmente toca hoje 1735.


POR ISSO, O SEU OBJECTIVO É AQUI.

XAUUSDH2

 

Eu não trabalho com uma rede de arrasto!

Alexsandr San:

POR ISSO, O SEU OBJECTIVO É ESTE.


Estava enganado quanto à direcção.

XAUUSDH2

 
+
Há muito tempo atrás desenhei as linhas - estou a ver, é tal e qual um ponteiro

XAUUSDH2

 

E saí mais cedo e, provavelmente, mais cedo. Mas mesmo assim, nenhum mal foi feito.


