Quem tinha um espigão em ouro e a que nível?

Algo de estranho sobre o assunto


 
Vitaly Muzichenko:

Quem tinha um espigão em ouro e a que nível?

Algo de estranho sobre o assunto


não era, mas isso não é um indicador.

E sobre a estranheza vale a pena ver XAUAUD, não é realmente (de todo) cruzado. E veja as notícias de Sydney.

Fora do cu - tem de mudar de táctica urgentemente.

XAUUSDM15

Sim, também, cortar os arrastões e o break-even... e é como uma onda 3 para baixo, a mesma coisa na prata, estou ali parado... parece menos fiança e mais lucro...

Spielbergen

Сергей Криушин:

Sim, também, cortar os arrastões e o break-even... bem como a 3ª vaga funcionou, a mesma coisa na prata, estou ali parado... como menos fiança e mais lucro...


A prata e o ouro têm de comprar
 

O bitcoin também se revelou bem... talvez o próximo registo mostre...

morcego idiota

 

O ouro em H4 não é claro no encerramento de bares. As barras podem ser diferentes em fusos horários diferentes, mas a essência é a mesma. Humor pouco claro dos jogadores.

XAUUSD_4.

 
O canadiano pôs tudo em espera............... outra manipulação para fortalecer o dólar... Sim, quem sabe se vai acontecer - eles estão a ganhar milhares de milhões....
 

Uladzimir Izerski:

O estado de espírito incompreensível dos jogadores.


Qualquer que seja o "humor dos jogadores", o preço FAZ TUDO: notícias fundamentais, especulação, força maior, taxas cruzadas, etc., etc.


Uma inversão de pares DEVE ser DIFICTADA por FACTOS - por inversões de indicadores...


Se os indicadores são estúpidos, esse é o seu problema - procure indicadores normais..., ou, melhor ainda, desenvolva-os você mesmo...

Serqey Nikitin:

Qualquer que seja o "humor dos jogadores", o preço FAZ TUDO: notícias fundamentais, especulação, força maior, taxas cruzadas, etc., etc.


Uma inversão de pares DEVE ser DIFICTADA por FACTOS - por inversões de indicadores...


Se os indicadores são estúpidos, esse é o seu problema - procure indicadores normais..., ou, melhor ainda, desenvolva-os você mesmo...

Qualquer pessoa que negoceie com indicadores perde, porque mostram o que foi
