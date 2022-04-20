OURO, Ouro e XAUUSD - página 74
Quem tinha um espigão em ouro e a que nível?
Algo de estranho sobre o assunto
não era, mas isso não é um indicador.
E sobre a estranheza vale a pena ver XAUAUD, não é realmente (de todo) cruzado. E veja as notícias de Sydney.
Fora do cu - tem de mudar de táctica urgentemente.
Quem tinha um espigão em ouro e a que nível?
Algo de estranho nisso.
Sim, também, cortar os arrastões e o break-even... e é como uma onda 3 para baixo, a mesma coisa na prata, estou ali parado... parece menos fiança e mais lucro...
Sim, também, cortar os arrastões e o break-even... bem como a 3ª vaga funcionou, a mesma coisa na prata, estou ali parado... como menos fiança e mais lucro...
O bitcoin também se revelou bem... talvez o próximo registo mostre...
O ouro em H4 não é claro no encerramento de bares. As barras podem ser diferentes em fusos horários diferentes, mas a essência é a mesma. Humor pouco claro dos jogadores.
.
Uladzimir Izerski:
O estado de espírito incompreensível dos jogadores.
Qualquer que seja o "humor dos jogadores", o preço FAZ TUDO: notícias fundamentais, especulação, força maior, taxas cruzadas, etc., etc.
Uma inversão de pares DEVE ser DIFICTADA por FACTOS - por inversões de indicadores...
Se os indicadores são estúpidos, esse é o seu problema - procure indicadores normais..., ou, melhor ainda, desenvolva-os você mesmo...
