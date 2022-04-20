OURO, Ouro e XAUUSD - página 37
Análise :
Tendência UP, e tem sido durante muito tempo - dois anos... Posições em aberto SOMENTE comprar - os riscos são mínimos ( a tendência vai sempre acabar!)...
Então venda apenas!
Apenas para venda então!
)))
A propósito, sim. A compra é mais como 1800.
Trabalhámos um pouco nos calções.
Pelo grão).
Compreendo como se faz a compra, mas a paragem interessa-me.
Ou - para abrir primeiro, depois - para parar?
Trabalhamos com o mercado. Entrada, depois STOP! Colocamos a paragem após a hora + fractal (para evitar a descida acidental))) )
Porquê entrar a este nível? Eu teria entrado pior, mas de forma mais fiável.
Entrado a partir do pivot Zona diária após uma quebra de impulso do marcador de horas.
Perdoem a minha intromissão: porque não entraram ao sinal anterior? Anteontem.
Concretizar a questão. Qual foi a sua compreensão do sinal de anteontem?
Análise :
A tendência é UP, e tem sido durante muito tempo - dois anos... Posições abertas SÓ compram - os riscos são mínimos ( a tendência vai sempre desaparecer!)...
Procure o ponto de entrada em gráficos mais pequenos ( H2 ou H3)... Agora, o recuo...
Faça o zoom mais pequeno, olhe para o gráfico, o máximo histórico é feito. Para onde vamos? Para baixo! Tropeçará um pouco mais e depois descerá. Desce sempre no Outono.