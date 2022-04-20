OURO, Ouro e XAUUSD - página 37

Novo comentário
 
Serqey Nikitin:

Análise :

Tendência UP, e tem sido durante muito tempo - dois anos... Posições em aberto SOMENTE comprar - os riscos são mínimos ( a tendência vai sempre acabar!)...


Então venda apenas!

 
Evgeny Belyaev:

Apenas para venda então!

)))

A propósito, sim. A compra é mais como 1800.

 

Trabalhou um pouco nos calções.



 
Александр:

Trabalhámos um pouco nos calções.



Pelo grão).

Compreendo como se faz a compra, mas a paragem interessa-me.

Ou - para abrir primeiro, depois - para parar?

 
Алексей Тарабанов:

Pelo grão )

Como se coloca uma tomada - estou a ver, mas estou interessado na paragem.

Ou - para abrir primeiro, e depois para parar?

Trabalhamos com o mercado. Entrada, depois STOP! Colocamos a paragem após a hora + fractal (para evitar a descida acidental))) )

 
Porquê entrar a este nível? Eu teria entrado pior, mas de forma mais fiável.
 
Алексей Тарабанов:
Porquê entrar a este nível? Eu teria entrado pior, mas de forma mais fiável.

Entrado a partir do pivot Zona diária após uma quebra de impulso do marcador de horas.


 
Desculpe a intromissão: porque não entrou ao sinal anterior? Anteontem.
 
Алексей Тарабанов:
Perdoem a minha intromissão: porque não entraram ao sinal anterior? Anteontem.

Concretizar a questão. Qual foi a sua compreensão do sinal de anteontem?

 
Serqey Nikitin:

Análise :

A tendência é UP, e tem sido durante muito tempo - dois anos... Posições abertas SÓ compram - os riscos são mínimos ( a tendência vai sempre desaparecer!)...

Procure o ponto de entrada em gráficos mais pequenos ( H2 ou H3)... Agora, o recuo...

Faça o zoom mais pequeno, olhe para o gráfico, o máximo histórico é feito. Para onde vamos? Para baixo! Tropeçará um pouco mais e depois descerá. Desce sempre no Outono.

1...303132333435363738394041424344...100
Novo comentário