Сергей Криушин:
Ultimamente também me tornei um fã do movimento do ouro. e acham-no também muito previsível... mesmo no curto prazo - até agora tenho exagerado muito, mas estou a chegar lá a tempo e a inversão é bastante notória... mas depois de uma pequena perda... o principal, como percebi, a paciência e os nervos estão muito menos com ele.

A maioria dos comerciantes seguem o caminho do "PORQUÊ"..., tentando encontrar um par que supostamente "entendem", ou seja, um em que o PORQUÊ funciona um pouco mais vezes do que em outros pares...

Esta não é uma forma eficaz! Parece um jogo de CASINOs...

Se o comerciante tiver decidido trabalhar no mercado, é necessário mudar a atitude em relação a este processo...

 

ouro, como sempre, ou fica rico ou morre!

 
Denis Sartakov:

Ou tornar-se Midas, que até o vaso sanitário se transforma em ouro... o principal é encontrar a mina de ouro certa... e muitas pepitas que pesam um quilo...))

 
Serqey Nikitin:

Para mim, é um casino com um resultado mais ou menos previsível. porque sou viciado frequentemente e involuntariamente com bastante força... como se o diabo tivesse mexido a mão...

 
Сергей Криушин:

Não é o diabo. É um bezerro de ouro.

 
Uladzimir Izerski:

Sim, bem, esse touro é um chato... e apesar de ir para onde é enviado, continua a assustar-me... hipnose de algum tipo...))

 
A semana começou com S/L )

 

às 13:00 em ponto, algumas notícias, ou o quê?

 
Denis Sartakov:

Anunciada vacina contra o Coronavírus. Passou com sucesso a terceira fase de testes - eficácia acima dos 90%.

Os investidores preparam-se para um surto em todos os mercados

 
denis.eremin:

É mais um tique nervoso depois de uma eleição tensa, uma queda na segunda-feira, nada a fazer

