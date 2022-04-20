OURO, Ouro e XAUUSD - página 58
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ultimamente também me tornei um fã do movimento do ouro. e acham-no também muito previsível... mesmo no curto prazo - até agora tenho exagerado muito, mas estou a chegar lá a tempo e a inversão é bastante notória... mas depois de uma pequena perda... o principal, como percebi, a paciência e os nervos estão muito menos com ele.
A maioria dos comerciantes seguem o caminho do "PORQUÊ"..., tentando encontrar um par que supostamente "entendem", ou seja, um em que o PORQUÊ funciona um pouco mais vezes do que em outros pares...
Esta não é uma forma eficaz! Parece um jogo de CASINOs...
Se o comerciante tiver decidido trabalhar no mercado, é necessário mudar a atitude em relação a este processo...
ouro, como sempre, ou fica rico ou morre!
ouro, como em todos os tempos, ou se enriquece ou se morre!
Ou tornar-se Midas, que até o vaso sanitário se transforma em ouro... o principal é encontrar a mina de ouro certa... e muitas pepitas que pesam um quilo...))
A maioria dos comerciantes seguem o caminho do "PORQUÊ"..., tentando encontrar um par que supostamente "entendem", ou seja, um em que o PORQUÊ funciona um pouco mais vezes do que em outros pares...
Esta não é uma forma eficaz! Parece um jogo de CASINOs...
Se um comerciante decidiu TRABALHAR no mercado, precisa de mudar a sua atitude em relação ao processo...
Para mim, é um casino com um resultado mais ou menos previsível. porque sou viciado frequentemente e involuntariamente com bastante força... como se o diabo tivesse mexido a mão...
para mim, é um casino com um resultado mais ou menos previsível. porque sou viciado frequentemente e involuntariamente bastante... é como se o diabo estivesse a mexer a mão...
Não é o diabo. É um bezerro de ouro.
Não é um diabo. É um bezerro de ouro.
Sim, bem, esse touro é um chato... e apesar de ir para onde é enviado, continua a assustar-me... hipnose de algum tipo...))
às 13:00 em ponto, algumas notícias, ou o quê?
13:00 p.m. saltar em ponto, algum tipo de notícia ou algo assim?
Anunciada vacina contra o Coronavírus. Passou com sucesso a terceira fase de testes - eficácia acima dos 90%.
Os investidores preparam-se para um surto em todos os mercados
Foi anunciada uma vacina contra o coronavírus. Passou com sucesso a terceira fase dos ensaios - eficácia acima dos 90%.
Os investidores preparam-se para um surto em todos os mercados
É mais um tique nervoso depois de uma eleição tensa, uma queda na segunda-feira, nada a fazer