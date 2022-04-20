OURO, Ouro e XAUUSD - página 87

O ouro continua a subir, negócio ETF-GLD


 

Acordo sobre XAUCHF


Алексей Тарабанов #:

Sim, é assim que normalmente funciona. Vamos esperar.

Está resolvido - deve ser um pequeno salto agora!?

XAUUSDM30

 
SanAlex #:

deve ser um pouco mais elaborado - deve ser um pouco saltitante agora!?


Apenas, o fim do dia.

Алексей Тарабанов #:

Apenas, o fim do dia.

XAU\USD=Daily Parece que 1770,99 está a pensar em saltar aqui ?!

XAUUSDDaily 1770.99

 
SanAlex #:

XAU\USD=Daily Parece que 1770,99 está a pensar em saltar de volta aqui ?!


Parece-me. Muito dinheiro, não há necessidade de stocks, daí o ouro.

 

Análise:

O estado actual está a subir, mas ainda LOSSING (ind.3 para baixo)...

Solução óptima: fora do mercado por agora, à espera da inversão de TODOS os índices num só sentido.

SanAlex #:

XAU\USD=Daily Looks like 1770.99 is going to bounce here ?!

XAU\USD-H1 Provavelmente hoje, voltará a 1827.86 e continuará a cair ainda mais até 1770.99 . Embora, pode inverter para cima se se mover acima de 1833.05 .

XAUUSDH1 1827.86

 
SanAlex #:

XAU\USD-H1 Provavelmente hoje, voltará a 1827.86 e continuará a cair ainda mais até 1770.99 . Embora possa inverter para cima se se consolidar acima de 1833.05 .


Análise:

O estado actual está a descer ( TODOS os indicadores estão em baixa ...)

Para fixar a posição, aguardar a inversão do indicador mais rápido dos três ... Embora o fecho possa ser fixado num gráfico mais pequeno, por exemplo 30 min ...


Há sempre opções...

 

O acordo XAUAUD


