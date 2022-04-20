OURO, Ouro e XAUUSD - página 87
O ouro continua a subir, negócio ETF-GLD
Acordo sobre XAUCHF
Sim, é assim que normalmente funciona. Vamos esperar.
Está resolvido - deve ser um pequeno salto agora!?
deve ser um pouco mais elaborado - deve ser um pouco saltitante agora!?
Apenas, o fim do dia.
Apenas, o fim do dia.
XAU\USD=Daily Parece que 1770,99 está a pensar em saltar aqui ?!
XAU\USD=Daily Parece que 1770,99 está a pensar em saltar de volta aqui ?!
Parece-me. Muito dinheiro, não há necessidade de stocks, daí o ouro.
Análise:
O estado actual está a subir, mas ainda LOSSING (ind.3 para baixo)...
Solução óptima: fora do mercado por agora, à espera da inversão de TODOS os índices num só sentido.
XAU\USD=Daily Looks like 1770.99 is going to bounce here ?!
XAU\USD-H1 Provavelmente hoje, voltará a 1827.86 e continuará a cair ainda mais até 1770.99 . Embora, pode inverter para cima se se mover acima de 1833.05 .
XAU\USD-H1 Provavelmente hoje, voltará a 1827.86 e continuará a cair ainda mais até 1770.99 . Embora possa inverter para cima se se consolidar acima de 1833.05 .
Análise:
O estado actual está a descer ( TODOS os indicadores estão em baixa ...)
Para fixar a posição, aguardar a inversão do indicador mais rápido dos três ... Embora o fecho possa ser fixado num gráfico mais pequeno, por exemplo 30 min ...
Há sempre opções...
O acordo XAUAUD