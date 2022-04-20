OURO, Ouro e XAUUSD - página 86
Os meus pensamentos sobre o ouro
Análise sobre o ouro:
Vejamos dois gráficos...
No gráfico H8 - a tendência geral...
No gráfico H2 - o estado actual do par...
1. definição da tendência GERAL:
O estado actual está a subir (indicadores 3 e 7 no lado positivo).
2. Tendência intradiária:
O estado actual é Ind. 3 e 7 estão na posição menos, o que significa que há um recuo.
Se trabalharmos em reversões, H2 é suficientemente bom...
Se trabalharmos em tendências, agora - fora do mercado, à espera da inversão de TODOS os indicadores num só sentido...
P.S. A principal subtileza nas estratégias de tendência que seguem é o momento de desvanecimento da tendência ...
Para mim, defini este momento como uma inversão da linha do indicador 3 no gráfico H2 ...
Ie se o indicador H2 3 inverteu, então vai BORDER para abrir novas posições, enquanto espera pelo sinal principal de posições abertas para fechar, ou seja, passar pelo indicador "0" 3 no indicador H2 ou H2 ind7, que irá funcionar mais rapidamente ...
Mas esta é a minha estratégia e a minha análise, e outros comerciantes podem não concordar com ela...
Qualquer preço futuro que atinja a zona de qualquer linha será alvo de uma séria emboscada. Testado ao longo do tempo).
E se o preço não ficar "na zona de qualquer linha" no futuro...?
XAU\USD-H1 Normalmente este é o lugar onde a parte complicada acontece - vemos que quer descer, mas vai apressar-se a subir.
MA144 abaixo do preço - mantendo-se melhor em cima.
XAUUSDH4 aqui MA144 também é mais baixo - aguentando
XAU\USD-Daily também é visível - aguentar melhor
Há sempre linhas acima e abaixo do preço. A oferta de dinheiro é limitada no nosso pequeno mundo. O FA orienta o preço e cabe ao TA ajustar os pontos pivot. O AT é secundário na influência sobre o preço. Os níveis fortes podem ser penetrados pela FA para as novas linhas.
Há sempre linhas acima e abaixo do preço.
Tem razão, há sempre mãos marotas que conseguem desenhar algumas centenas de linhas para que seja "sempre"...
Há sempre linhas acima e abaixo do preço. A oferta de dinheiro é limitada no nosso pequeno mundo. O preço é dirigido pelo FA e a correcção dos pontos de pivot é da competência do TA. O AT é secundário em relação ao preço. Níveis fortes podem ser conduzidos como um relógio pela FA para novas linhas.
XAU\USD-H1 Normalmente existe um esquema nesta altura - vemos que quer cair, mas vai rasgar-se.
MA144 abaixo do preço - aguenta melhor.
XAUUSDH4 aqui MA144 também é mais baixo - aguarde
XAU\USD-Daily também é visível - aguentando-se melhor.
Sim, este é geralmente o caso. Vamos esperar.
Sim, é assim que normalmente funciona. Vamos esperar.
Qualquer análise tem necessariamente de ser verificada pela prática.
Caso contrário, qual é o objectivo destas análises...?
No lado positivo..:
1. há uma eliminação de analistas de esquerda.
2. um factor de aprendizagem em vista de análises bem sucedidas ...
3. a comparação da sua análise com o analista - aumentando a confiança do comerciante no caso de um resultado positivo ...