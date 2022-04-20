OURO, Ouro e XAUUSD - página 43
Fizeste-me parecer tão fofo, macio e educado...
Publicação matinal
XAUUSD volta à opção de formar uma correcção alargada como um triângulo horizontal
O modelo é formado na perfeição e os alvos do movimento descendente para o bloco da zona de apoio do canal de incerteza são claramente rastreáveis.
O único "problema" parece ser os níveis dos mínimos locais anteriores.
No gráfico tudo parece bonito, demasiado bonito para acreditar que é.
Fico sempre confuso com padrões perfeitos: todos os que os vêem, por isso aqueles que vêem as encomendas feitas também os vêem.
Uma causa santa para estragar o banquete para a maioria!
Portanto, vejamos mais de perto os prós e os contras, bem como a alternativa.
Pro!
Que coincide com o canal que forma A_C//B e A_C/D.
Uma opção alternativa da majoração (ver o gráfico à direita) é que foi alcançada uma zona de apoio em torno da qual pode ser formada uma inversão ascendente.
Ou seja, o topo da onda-(E ) da onda júnior SubMicro será formado e a onda ascendente-[c] Micro começará a formar-se como uma variante mais complexa de uma correcção prolongada.
Esta variante como cheque não deve, de forma alguma, ser descontada.
Bem dito, não poucos. Devo acrescentar, não há nenhuma tentativa clássica de quebrar o pico histórico, sem que seja demasiado cedo para falar de uma inversão, é bem possível que haja uma tentativa mais tarde, o movimento já começou, já é bom.
Merda.
Pensei que era suposto comprar ouro a $1,800 a onça. Não?
Que diabo.
Pensei que tinha de comprar ouro a $1,800 a onça. Não?
Vendê-lo em 1921)))