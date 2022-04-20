OURO, Ouro e XAUUSD - página 43

Serqey Nikitin:
Fizeste-me parecer tão fofo, macio e educado...
Vá lá, Nikita, porque estás a jogar jogos? Toda a gente compreende, não é o primeiro ano que aqui estás.
 
Então 1890 já, um recuo, ou mais para baixo?
 
Indo bem, parando no apoio em 1863 e depois descendo
 

Publicação matinal

XAUUSD volta à opção de formar uma correcção alargada como um triângulo horizontal

O modelo é formado na perfeição e os alvos do movimento descendente para o bloco da zona de apoio do canal de incerteza são claramente rastreáveis.
O único "problema" parece ser os níveis dos mínimos locais anteriores.


No gráfico tudo parece bonito, demasiado bonito para acreditar que é.
Fico sempre confuso com padrões perfeitos: todos os que os vêem, por isso aqueles que vêem as encomendas feitas também os vêem.
Uma causa santa para estragar o banquete para a maioria!

Portanto, vejamos mais de perto os prós e os contras, bem como a alternativa.


Pro!

  1. A área de apoio inicial como linha final do Schiff foi ultrapassada.
  2. A área de apoio constante como limite inferior do canal de equilíbrio - quebrado.
  3. A estrutura do triângulo horizontal é totalmente coerente com as propriedades do modelo e coincide com a estrutura da correcção alargada do indicador do metrónomo dos níveis de ondas.
  4. A zona alvo lógica é a linha final da forquilha de correcção da Andrews do nível da onda Minuto.
    Que coincide com o canal que forma A_C//B e A_C/D.
  5. Os níveis de apoio intermédios são os níveis dos mínimos locais anteriores.
  6. CONTRA isso, excepto que tudo é demasiado óbvio e belo.
    Uma opção alternativa da majoração (ver o gráfico à direita) é que foi alcançada uma zona de apoio em torno da qual pode ser formada uma inversão ascendente.
    Ou seja, o topo da onda-(E ) da onda júnior SubMicro será formado e a onda ascendente-[c] Micro começará a formar-se como uma variante mais complexa de uma correcção prolongada.
    Esta variante como cheque não deve, de forma alguma, ser descontada.
 
Igor Bebeshin:

Bem dito, não poucos. Devo acrescentar, não há nenhuma tentativa clássica de quebrar o pico histórico, sem que seja demasiado cedo para falar de uma inversão, é bem possível que haja uma tentativa mais tarde, o movimento já começou, já é bom.

 

O negócio ouro/euro:


 
Александр:

Um acordo ouro/euro:


Gosta de acordos de modelização, ou há um interesse próprio?

 
Igor Bebeshin:

Merda.

Pensei que era suposto comprar ouro a $1,800 a onça. Não?

 
Pensei que um desenho de um TU-134 era a coisa mais difícil que alguma vez vi))))
 
Алексей Тарабанов:

Que diabo.

Pensei que tinha de comprar ouro a $1,800 a onça. Não?

Vendê-lo em 1921)))

