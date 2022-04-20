OURO, Ouro e XAUUSD - página 30
mais hipóteses de um lado positivo para 1987.42
-----------
aos 30 min. à esquerda para romper o ponto, depois há uma hipótese de subir
é interessante aqui - ou para cima se penetrar no ponto ou para baixo parece bom também
Uma vez partido, está em movimento - não se pode pará-lo
não uma correcção aos 21, mas a divulgação dos resultados da reunião do Fed a que o ouro está a reagir.
De acordo com os resultados não há razão para o ouro cair, há apenas razão para que ele suba
O ouro continua a subir!
Calções de ouro em tudo!
Levas-me a dar uma volta no teu barco?
Curto vai ser ininterrupto. XAU\USD 1755.71
Levas-me a dar uma volta no teu barco?
Suspeito - não queria ir directamente para esse preço.
E agora vai voltar a subir, XAU/USD 1990.80.
Deve ir até 1990.80 e parece que vai fazer isso.
Transacção actual