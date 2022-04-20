OURO, Ouro e XAUUSD - página 30

Novo comentário
[Excluído]  
SanAlex:

mais hipóteses de um lado positivo para 1987.42

-----------

aos 30 min. à esquerda para romper o ponto, depois há uma hipótese de subir

é interessante aqui - ou para cima se penetrar no ponto ou para baixo parece bom também

Arquivos anexados:
XAUUSDM30x.png  59 kb
XAUUSDM3011.png  62 kb
[Excluído]  
SanAlex:

é interessante aqui - ou para cima se quebrar ou para baixo se parecer bom

Uma vez partido, está em movimento - não se pode pará-lo

Arquivos anexados:
XAUUSDM30kl.png  60 kb
 
Nikolai Karetnikov:

não uma correcção aos 21, mas a divulgação dos resultados da reunião do Fed a que o ouro está a reagir.

De acordo com os resultados não há razão para o ouro cair, há apenas razão para que ele suba

Há razões para a queda do ouro
 
Fácil )
 

O ouro continua a subir!


 
Ouro para encurtar em tudo!
[Excluído]  
webgopnik:
Calções de ouro em tudo!

Levas-me a dar uma volta no teu barco?

Curto vai ser ininterrupto. XAU\USD 1755.71

Arquivos anexados:
XAUUSDDaily.png  44 kb
[Excluído]  
SanAlex:

Levas-me a dar uma volta no teu barco?

Acho que estamos a ser curtos, sem parar. XAU\USD 1755.71.

Suspeito - não queria ir directamente para esse preço.

E agora vai voltar a subir, XAU/USD 1990.80.

Arquivos anexados:
XAUUSDDaily.png  59 kb
XAUUSDM30.png  44 kb
[Excluído]  
SanAlex:

e agora novamente, quer voltar a subir XAU/USD 1990.80

Deve ir até 1990.80 e parece que vai fazer isso.

Arquivos anexados:
XAUUSDH2.png  54 kb
 

Transacção actual


1...232425262728293031323334353637...100
Novo comentário