Estatísticas trimestrais da oferta e procura de ouro .


 

Análise de ouro:


O que posso dizer... A tendência é para cima - todos os indicadores estão do lado positivo... o que significa planear os seus negócios SOMENTE para cima...

Mas isto não cancela a observação do mercado - a força maior ainda não foi cancelada...

Tem a certeza de que esta é a análise do Mentor? Todos os indicadores estão em alta, por isso compramos. Fixe
 
Aqueles que têm uma cabeça que funciona, vão descobrir o que precisam na SUA situação...

Mas sim, MUITO GRATUITO!!!

 

Há uma nova onda de optimismo no mercado do ouro.

Esta semana, 16 analistas de Wall Street participaram no inquérito sobre o ouro. Entre os participantes, 11 analistas, ou 69%, apelaram a preços mais elevados do ouro na próxima semana. Ao mesmo tempo, dois analistas, ou seja, 13%, foram neutros em relação ao ouro a curto prazo, enquanto três analistas, ou seja, 19%, foram neutros em relação aos preços.


 

Os meus pensamentos sobre o ouro


 
está fundamentalmente errado neste momento.

estamos apenas a mostrar indicadores. E tomamos os resultados dos doadores. Ou seja, não nos importamos com a compra/venda.

PS/ demasiado preguiçoso para navegar no fórum - bem, já foi demonstrado pelos "seguidores" que tudo está a descoberto...tal abominação. Não é a primeira captura de ecrã e continua e continua

Há uma EA na base de códigos,

iMACD Quatro Prazos

É tudo para cima, não é bem

 
Vladimir Baskakov #:
Onde está o sinal?) O seu MACD mentiu-lhe?
Andrei Trukhanovich #:
Onde está o sinal?) O seu MACD mentiu-lhe?
Ainda lá, mano, tens o dinheiro para a assinatura?
