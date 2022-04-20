OURO, Ouro e XAUUSD - página 84
Estatísticas trimestrais da oferta e procura de ouro .
Análise de ouro:
O que posso dizer... A tendência é para cima - todos os indicadores estão do lado positivo... o que significa planear os seus negócios SOMENTE para cima...
Mas isto não cancela a observação do mercado - a força maior ainda não foi cancelada...
Esta é certamente a tequanálise de Mentor? Todos os indicadores estão em alta, por isso vamos comprar. Fixe
Aqueles que têm uma cabeça que funciona, vão descobrir o que precisam na SUA situação...
Mas sim, MUITO GRATUITO!!!
Há uma nova onda de optimismo no mercado do ouro.
Esta semana, 16 analistas de Wall Street participaram no inquérito sobre o ouro. Entre os participantes, 11 analistas, ou 69%, apelaram a preços mais elevados do ouro na próxima semana. Ao mesmo tempo, dois analistas, ou seja, 13%, foram neutros em relação ao ouro a curto prazo, enquanto três analistas, ou seja, 19%, foram neutros em relação aos preços.
Os meus pensamentos sobre o ouro
Esta é certamente a análise de Teanálise do Mentor? Todos os indicadores estão em alta, por isso compramos. Fixe
está fundamentalmente errado neste momento.
estamos apenas a mostrar indicadores. E tomamos os resultados dos doadores. Ou seja, não nos importamos com a compra/venda.
PS/ demasiado preguiçoso para navegar no fórum - bem, já foi demonstrado pelos "seguidores" que tudo está a descoberto...tal abominação. Não é a primeira captura de ecrã e continua e continua
iMACD Quatro Prazos
É tudo para cima, não é bem
Onde está o sinal?) O seu MACD mentiu-lhe?