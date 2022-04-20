OURO, Ouro e XAUUSD - página 64
Não toque no ouro até compreender como é formado o seu preço.
Há uma palavra para isso: Triarius. Com os romanos era a terceira fila; formada por combatentes antigos e comprovados. Na frente vieram os jovens.
Nos anos 90, um amigo meu construiu um negócio desta forma: 2 camadas altamente rentáveis (a primeira era um esquema em pirâmide); a terceira camada era um estúdio de gravação, Triarium, em Lianozovo. Era quase não lucrativo, embora tivesse todos os direitos aos fonogramas de Grebenshchikov. Exclusivo.
O ouro é o Triário. Primeiro os índices entrarão em colapso (em breve) e o dólar subirá em flecha. Depois disso, ir para o ouro.
Exemplo extravagante, com uma pirâmide lucrativa e uma exclusiva em BG)))) Um tipo altamente moral a aproximar-se.
Análise preliminar da entrada futura:
Então lá vai você ))) Fechado cedo - expiração das opções )
Actualizei a análise. À espera de correcção para esta zona. Estarei a recolher no BAI:
É assim que não está a ser comercializado neste momento.
Actualizei a análise. À espera de correcção para esta zona. Estarei a recolher no BAI:
Mostrou a sua análise...
Qual é o objectivo...?
- só para familiarizar os seus colegas com o seu trabalho...?
- Ou está à espera de uma avaliação desta análise...?
Não estou a falar de moralidade ou de BG. Estou a falar de dinâmicas de crise, que não está longe de ser uma realidade.
A propósito, será imoral conhecer a dinâmica da crise e utilizar esse conhecimento como uma vantagem competitiva?
Em Novembro de 1997, recebi uma chamada de despertar por volta das 6 da manhã. Deram-me a notícia e instaram-me a vender imediatamente as minhas acções de segunda linha.
Vendi às 11 horas à Alfa Capital. No final do dia, o segundo nível valia menos do que o rodapé.
Serei eu amoral?
Quem telefonou, filha?
Porque estás tão ressentido com o mundo? O meu ex-cunhado não é um mau psiquiatra, posso ajudá-lo com isso.
Felix Lubaszewski, então com 23 anos de idade, telefonou. Google it.
