Алексей Тарабанов:

Não toque no ouro até compreender como é formado o seu preço.

Há uma palavra para isso: Triarius. Com os romanos era a terceira fila; formada por combatentes antigos e comprovados. Na frente vieram os jovens.

Nos anos 90, um amigo meu construiu um negócio desta forma: 2 camadas altamente rentáveis (a primeira era um esquema em pirâmide); a terceira camada era um estúdio de gravação, Triarium, em Lianozovo. Era quase não lucrativo, embora tivesse todos os direitos aos fonogramas de Grebenshchikov. Exclusivo.

O ouro é o Triário. Primeiro os índices entrarão em colapso (em breve) e o dólar subirá em flecha. Depois disso, ir para o ouro.

Exemplo extravagante, com uma pirâmide lucrativa e uma exclusiva em BG)))) Um tipo altamente moral a aproximar-se.

 
Александр:

Análise preliminar da entrada futura:



Então lá vai você ))) Fechado cedo - expiração das opções )



Leha, o preço-alvo do ouro é 2080 e mais alto porque a tendência é ascendente, a queda abaixo de 1850 não vai acontecer
 

Actualizei a análise. À espera de correcção para esta zona. Estarei a recolher no BAI:


 
É assim que não está a ser comercializado neste momento.

 
Mostrou a sua análise...

Qual é o objectivo...?

- só para familiarizar os seus colegas com o seu trabalho...?

- Ou está à espera de uma avaliação desta análise...?

 
Valeriy Yastremskiy:

Exemplo extravagante, com um esquema de pirâmide lucrativo e um exclusivo em BG)))) É um tipo de alta moral que estás a ver.

Não estou a falar de moralidade ou de BG. Estou a falar de dinâmicas de crise, que não está longe de ser uma realidade.

A propósito, será imoral conhecer a dinâmica da crise e utilizar esse conhecimento como uma vantagem competitiva?

Em Novembro de 1997, recebi uma chamada de despertar por volta das 6 da manhã. Deram-me a notícia e instaram-me a vender imediatamente as minhas acções de segunda linha.

Vendi às 11 horas à Alfa Capital. No final do dia, o segundo nível valia menos do que o rodapé.

Serei eu amoral?

Quem telefonou, filha?
 
Porque estás tão ressentido com o mundo? O meu ex-cunhado não é um mau psiquiatra, posso ajudá-lo com isso.

Felix Lubaszewski, então com 23 anos de idade, telefonou. Google it.

 
Alvo 1890 - 1892
