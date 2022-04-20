OURO, Ouro e XAUUSD - página 91

Novo comentário
 
Yuriy Zaytsev #:

em resumo - algumas ideias ?

a ideia é uma correcção, não uma tendência)

 
VVT #:

a ideia é uma correcção, não uma tendência)

+++

Comprar ouro pela manhã!

 
Yuriy Zaytsev #:

+++

Comprar ouro pela manhã!

Em vão

 
prostotrader #:

Em vão

No outro dia eu já estava a vender dentro do dia.

Era uma pequena, atrevida, atrevida especulação intradiária :)

 
Cada comerciante tem a sua própria metodologia para avaliar o estado actual do mercado... E, na maioria dos casos, há subtilezas menores suficientes, além de mais experiência...
 

.

Longo é mais longo.

e aqui está um quadro diferente.


 
GOLD-6.22 venda a descoberto pela manhã.
 

Análise sobre o ouro:



A situação actual é plana ( os indicadores estão em direcções diferentes )... E assim pode trabalhar num canal, de fronteira em fronteira..., ou em escalpe...

A melhor opção - fora do mercado, esperar pela inversão de TODOS os indicadores num só sentido... É muito mais fiável.

[Excluído]  

XAUUSDH2 Meta 1955.76

1955.76

 
até agora uma venda intradiária arrumada de GOLD-6,22
1...848586878889909192939495969798...100
Novo comentário