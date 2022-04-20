OURO, Ouro e XAUUSD - página 21

prostotrader:

Eu não negoceio com paragens.

O que faria, então, se o preço se rompesse até 1430?

 
Alexey Kozitsyn:

Então o que faria se o preço ultrapassasse 1430?

Na minha metodologia de comércio de ouro, nunca houve um "se".

 

Um ressalto do nível diário:


 

Desdobramento do nível diário:


 
E eu estou de calções desde sexta-feira
 
Mikhail Simakov:
E eu estou de calções desde sexta-feira.

Eu também ))))


 
Александр:

Eu também ))))


Em que é que se orienta?
 
Mikhail Simakov:
Em que é que se orienta?

Aparentemente, é um metal precioso e ninguém o quer. De facto, é uma mercadoria que não se estraga, para a qual houve guerras constantes na Idade Média, pelas quais mataram na altura e o fazem até hoje, foi e é a unidade monetária na contabilidade. Vender ouro para fins especulativos só pode ser a curto prazo com pouco lucro e um pagamento rápido quando este cai. Neste momento está subvalorizado.

Bem, isso é apenas lirismo, não um apelo à acção.

 
Mikhail Simakov:
Qual é a sua estratégia?

Bom dia. Estou a trabalhar na minha estratégia. Descrevê-lo-ei com mais pormenor à noite. Tem de ser executado. Tenha um bom dia.

 
Vitaly Muzichenko:

Aparentemente, é um metal precioso e ninguém o quer. De facto, é uma mercadoria que não se estraga, para a qual houve guerras constantes na Idade Média, pelas quais mataram na altura e o fazem até hoje, foi e é a unidade monetária na contabilidade. Vender ouro para fins especulativos só pode ser a curto prazo com pouco lucro e um pagamento rápido quando este cai. Neste momento está subvalorizado.

Bem, isso é apenas lirismo, não um apelo à acção.

Se o ouro é subvalorizado, então e a platina? Sempre foi valorizado acima do ouro e agora é três vezes mais barato.

