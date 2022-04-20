OURO, Ouro e XAUUSD - página 73
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
todos o vêem de forma diferente - se o preço cair abaixo de 1840 e aí permanecer, podemos esperar uma queda para 1705,64
- mas até agora parece que quer ir até 1967.52
Neste momento, a China compra activamente ouro, mas com o preço elevado e a pandemia, pode não comprar na melhor das hipóteses, e pode vender na pior
Para segunda-feira +/-1875
Só comprarei na terça-feira.
Análise:
Estado actual - tendência descendente.
Perspectivas - continuação da tendência descendente.
Análise:
Estado actual - tendência descendente.
Perspectivas- continuação da tendência para baixo.
Preciso do lado positivo! - Apenas nos 5 minutos, parece saltar para o lado positivo (como posso encantá-lo para subir?)
Preciso do topo! - Apenas nos 5 minutos, parece saltar para o topo (como conjurar que iria subir?)
A própria questão está errada!
"preciso de me levantar!" - deixe-me perguntar-lhe: porque quer ir lá acima...? E porquê subir o M5 e não o M20?
Na verdade, a tese de base do comerciante - siga o mercado!
A própria formulação da pergunta é ERROR!
"Preciso de ir lá acima"! - Deixe-me perguntar-lhe: Porque quer ir lá acima...? E porquê no M5 e não, por exemplo, no M20?
Na verdade, a tese de base do Trader - siga o mercado!!!
Não sei o que fazer com eles, mas tenho a certeza que têm razão... Se não sei o que fazer com eles, provavelmente fá-lo-ei novamente.
Desde sexta-feira há posições em aberto na compra - por isso, isso, que apareceria, ---> contra todos os sinais para baixo, subiu.
Trabalhar contra a tendência é MUITO PERIGOOSO!
Há uma opinião: A tendência afasta-o sempre... ou seja, os erros ao trabalhar contra a tendência não são tão perceptíveis como os erros contra a tendência...
Trabalhar contra a tendência é MUITO PERIGOOSO!
Não é sem razão que existe uma opinião: A tendência vai sempre acabar consigo..., ou seja, os erros ao trabalhar ao longo da tendência não são tão notáveis como os erros contra a tendência...
O que é uma tendência?
A tendência é a direcção do movimento dos preços.
E a tendência não depende do prazo... Se a direcção é oposta num prazo menor, então é apenas uma recuo temporário (a lei do movimento dos preços não foi abolida), e a direcção da tendência não muda...
Aqueles que pensam que a tendência depende do prazo, estão profundamente enganados.
A tendência é a direcção do movimento dos preços.