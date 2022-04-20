OURO, Ouro e XAUUSD - página 73

SanAlex:

todos o vêem de forma diferente - se o preço cair abaixo de 1840 e aí permanecer, podemos esperar uma queda para 1705,64

- mas até agora parece que quer ir até 1967.52


Neste momento, a China compra activamente ouro, mas com o preço elevado e a pandemia, pode não comprar na melhor das hipóteses, e pode vender na pior

 
VVT:

Para segunda-feira +/-1875

Só comprarei na terça-feira.

 

Análise:

Estado actual - tendência descendente.

Perspectivas - continuação da tendência descendente.

Serqey Nikitin:

Análise:

Estado actual - tendência descendente.

Perspectivas- continuação da tendência para baixo.

Preciso do lado positivo! - Apenas nos 5 minutos, parece saltar para o lado positivo (como posso encantá-lo para subir?)

XAUUSDM5

 
SanAlex:

Preciso do topo! - Apenas nos 5 minutos, parece saltar para o topo (como conjurar que iria subir?)


A própria questão está errada!

"preciso de me levantar!" - deixe-me perguntar-lhe: porque quer ir lá acima...? E porquê subir o M5 e não o M20?


Na verdade, a tese de base do comerciante - siga o mercado!

Serqey Nikitin:

A própria formulação da pergunta é ERROR!

"Preciso de ir lá acima"! - Deixe-me perguntar-lhe: Porque quer ir lá acima...? E porquê no M5 e não, por exemplo, no M20?


Na verdade, a tese de base do Trader - siga o mercado!!!

Não sei o que fazer com eles, mas tenho a certeza que têm razão... Se não sei o que fazer com eles, provavelmente fá-lo-ei novamente.

 
SanAlex:

Desde sexta-feira há posições em aberto na compra - por isso, isso, que apareceria, ---> contra todos os sinais para baixo, subiu.

Trabalhar contra a tendência é MUITO PERIGOOSO!

Há uma opinião: A tendência afasta-o sempre... ou seja, os erros ao trabalhar contra a tendência não são tão perceptíveis como os erros contra a tendência...

Serqey Nikitin:

Trabalhar contra a tendência é MUITO PERIGOOSO!

Não é sem razão que existe uma opinião: A tendência vai sempre acabar consigo..., ou seja, os erros ao trabalhar ao longo da tendência não são tão notáveis como os erros contra a tendência...

O que é uma tendência?
 
Vladimir Baskakov:
O que é uma tendência?

A tendência é a direcção do movimento dos preços.

E a tendência não depende do prazo... Se a direcção é oposta num prazo menor, então é apenas uma recuo temporário (a lei do movimento dos preços não foi abolida), e a direcção da tendência não muda...

Aqueles que pensam que a tendência depende do prazo, estão profundamente enganados.

Serqey Nikitin:

A tendência é a direcção do movimento dos preços.


Isto é um delírio
