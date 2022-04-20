OURO, Ouro e XAUUSD - página 55

SanAlex:

O gráfico mostra claramente que algo vai acontecer e que o preço irá provavelmente descer.

Esta é uma estimativa razoável, e se olharmos para os gráficos de 200-25 anos (há alguns), esta conclusão é confirmada.

O preço não pode crescer infinitamente, tal como uma árvore, tem de descansar também.

 

Falta pouco para o mês de Agosto. Para onde irá?

VVT:

Não é muito correcto mostrar uma tabela de retrospectiva e perguntar para onde ir. Este gráfico é dirigido do presente para o passado e tem um ponto de referência - o desaparecimento do padrão-ouro.

OK, vou responder - se voltarmos ao padrão de ouro, o preço do ouro no dólar actual é de $5.000 a $7.000 por onça e a subir.

Compreendo que se trata de uma catástrofe global, mas é.

 
Vasiliy Sokolov:

Você é o nosso Capitão Óbvio!

E se eu escrever na cerca que o preço do ouro depende dos ciclos solares e da prata nas fases da lua, acreditarias em mim?

É claro que o preço do ouro, tal como qualquer outra mercadoria, incluindo moedas, bitcoins, índices, etc., é denominado em dólares. E, claro, o ouro correlaciona-se com todos os outros instrumentos mentais e não mentais do mundo, incluindo o notório índice do dólar. No entanto, esta correlação é muito fraca e específica. Por conseguinte, é seguro dizer que o valor do ouro está directamente relacionado com o índice do dólar.

Mas aqui está a curiosidade, a ligação entre os ciclos solares e alguns acontecimentos históricos. (E também eventos de mercado).

É claro que não devemos escrever na cerca (pode ser mal compreendido))) )

 
Алексей Тарабанов:

Não, o ouro é muito mais alto, então como é que a Rússia vai ficar rica, de facto, eles têm muito dinheiro lá e estão a imprimir e a imprimir os seus próprios doces, nem mesmo o Pai Natal tem tantos doces para embrulhar tudo, eles não sabem onde investir, dizem que há centenas de biliões na cache ...Querem começar uma guerra, por isso despejam-nos em ouro e bitcoins. Os bitcoins também não são uma opção, uma vez que os terroristas atacam os centros de dados e tudo acaba... esta é uma espada de dois gumes, o ouro também é matéria-prima para jóias, por isso como podem comprá-la de volta no retalho a preços exorbitantes...

 
solar:

Mas aqui está a curiosidade, a ligação entre ciclos solares e certos acontecimentos históricos pode ser encontrada. (E também eventos de mercado).

Claro, não escreva na cerca (pode ser mal compreendido))) )

Já lá vai muito tempo desde que aqui estou. Estava a voar para Marte?

E a minha ideia do sol ainda está viva).

 
Сергей Криушин:

Não, o ouro é muito mais alto, então como é que a Rússia vai ficar rica, na verdade eles têm lá muito dinheiro e imprimem e imprimem as suas próprias notas, mesmo o Pai Natal não tem tantos doces para os embrulhar a todos, não sabem onde investir, dizem que há centenas de milhares de milhões na cache ...Querem começar uma guerra, por isso despejam-nos em ouro e bitcoins. Os bitcoins também não são uma opção, uma vez que os terroristas atacam os centros de dados, será o fim de tudo... esta é uma espada de dois gumes, o ouro também é matéria-prima para jóias, e vão comprá-la de volta ao retalho a preços exorbitantes...

A situação no mundo quer ser melhor, pois é muito pior.

O dinheiro será em breve impresso através do telhado e os metais preciosos serão facilmente comprados a preços elevados.

Os papéis podem ter valor zero, e o metal permanecerá em valor. Não o metal de papel, claro, que as cabeças espertas do mundo criaram.

 

Mas eis a curiosidade, países que renunciaram ao ouro ... qual é a tendência futura?

solar:

Mas eis a curiosidade, países que renunciaram ao ouro ... qual é a tendência futura?

A tendência futura é algo como uma trindade quadrada. É impossível sequer imaginar.

 
Алексей Тарабанов:

A tendência futura é algo como um triplet quadrado. É impossível sequer imaginar.

Pode...

