OURO, Ouro e XAUUSD - página 55
O gráfico mostra claramente que algo vai acontecer e que o preço irá provavelmente descer.
O preço não pode crescer infinitamente, tal como uma árvore, tem de descansar também.
Falta pouco para o mês de Agosto. Para onde irá?
Não é muito correcto mostrar uma tabela de retrospectiva e perguntar para onde ir. Este gráfico é dirigido do presente para o passado e tem um ponto de referência - o desaparecimento do padrão-ouro.
OK, vou responder - se voltarmos ao padrão de ouro, o preço do ouro no dólar actual é de $5.000 a $7.000 por onça e a subir.
Compreendo que se trata de uma catástrofe global, mas é.
Você é o nosso Capitão Óbvio!
E se eu escrever na cerca que o preço do ouro depende dos ciclos solares e da prata nas fases da lua, acreditarias em mim?
É claro que o preço do ouro, tal como qualquer outra mercadoria, incluindo moedas, bitcoins, índices, etc., é denominado em dólares. E, claro, o ouro correlaciona-se com todos os outros instrumentos mentais e não mentais do mundo, incluindo o notório índice do dólar. No entanto, esta correlação é muito fraca e específica. Por conseguinte, é seguro dizer que o valor do ouro está directamente relacionado com o índice do dólar.
Mas aqui está a curiosidade, a ligação entre os ciclos solares e alguns acontecimentos históricos. (E também eventos de mercado).
É claro que não devemos escrever na cerca (pode ser mal compreendido))) )
Já lá vai muito tempo desde que aqui estou. Estava a voar para Marte?
E a minha ideia do sol ainda está viva).
A situação no mundo quer ser melhor, pois é muito pior.
O dinheiro será em breve impresso através do telhado e os metais preciosos serão facilmente comprados a preços elevados.
Os papéis podem ter valor zero, e o metal permanecerá em valor. Não o metal de papel, claro, que as cabeças espertas do mundo criaram.
Mas eis a curiosidade, países que renunciaram ao ouro ... qual é a tendência futura?
PERGUNTA
A tendência futura é algo como uma trindade quadrada. É impossível sequer imaginar.
A tendência futura é algo como um triplet quadrado. É impossível sequer imaginar.
Pode...