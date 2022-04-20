OURO, Ouro e XAUUSD - página 81
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Mikhail Simakov:
Screenshot_20210612-134803.png
Pintura rupestre - "O que eu vejo, eu canto"...
Pode lá constituir mil desses governantes... e a tendência ainda continua...
Cinco velas abaixo é exactamente a mesma situação..., e cinco velas abaixo é a mesma... E quer dizer-me que a última obra de arte é ACTUALMENTE uma inversão....
como o ouro deve ser comercializado
como negociar ouro
Correcto: abrir uma posição no início de uma tendência e FECHAR a posição quando ela inverte... É isso - sem gestos extra, e risco mínimo.
E tudo o resto - isto é por falta de confiança nas suas capacidades para determinar a tendência...
como negociar ouro
Sim, bem, parece tão fácil quando se olha para ele depois!
Pintura rupestre - "O que eu vejo, eu canto!"...
Pode lá perfazer mil desses governantes... e a tendência ainda continua...
Cinco velas abaixo é a mesma situação..., e cinco velas abaixo é a mesma situação... E quer dizer-me que a última obra de arte é uma REAL inversão....
Fazer pelo menos uma falsa linha numa tendência de subida(cruzando a linha que liga os dois últimos mínimos nas barras diárias). E esta linha é apenas um dos factores
Argumenta que a tendência não continuará... Os teus SUBJECTIVOS DESEJOS podem ser ignorados...
Digo-vos, os cartões confirmam-no e eu atirei uma moeda ao ar cinco vezes.
Penso que o ouro ficará de lado até ao FOMC ou à reunião de Biden-Putin
É aqui que está a decorrer o concurso de "imagens engraçadas"? :-)
opinião pessoal - uma correcção a 1880. Como a correcção irá mais longe, depende de como e a que velocidade irá. E, de um modo geral, a tendência é para baixo ("overshoot" geral no topo).
É uma pena que os alvos estejam fora do MM admissível (cinzento na imagem)