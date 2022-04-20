OURO, Ouro e XAUUSD - página 81

Mikhail Simakov

Screenshot_20210612-134803.png

Pintura rupestre - "O que eu vejo, eu canto"...

Pode lá constituir mil desses governantes... e a tendência ainda continua...

Cinco velas abaixo é exactamente a mesma situação..., e cinco velas abaixo é a mesma... E quer dizer-me que a última obra de arte é ACTUALMENTE uma inversão....

 

como o ouro deve ser comercializado

webgopnik:

como negociar ouro

Correcto: abrir uma posição no início de uma tendência e FECHAR a posição quando ela inverte... É isso - sem gestos extra, e risco mínimo.

E tudo o resto - isto é por falta de confiança nas suas capacidades para determinar a tendência...

webgopnik:

como negociar ouro

Sim, bem, parece tão fácil quando se olha para ele depois!

XAUUSDM5

 
Desenhar pelo menos um falso numa tendência ascendente(cruzando uma linha recta ligando os dois últimos mínimos nas barras diárias). E este governante é apenas um dos factores
 
Mikhail Simakov:
Fazer pelo menos uma falsa linha numa tendência de subida(cruzando a linha que liga os dois últimos mínimos nas barras diárias). E esta linha é apenas um dos factores
Defenda que a tendência não vai continuar... As SUBJECTIVAS QUESTÕES podem ser ignoradas...
 
Serqey Nikitin:
Argumenta que a tendência não continuará... Os teus SUBJECTIVOS DESEJOS podem ser ignorados...

Digo-vos, os cartões confirmam-no e eu atirei uma moeda ao ar cinco vezes.

 
Penso que o ouro permanecerá de lado até à reunião FOMC ou Biden-Putin
 
Sim, sim, e depois como a merda do inferno.
 

É aqui que está a decorrer o concurso de "imagens engraçadas"? :-)



opinião pessoal - uma correcção a 1880. Como a correcção irá mais longe, depende de como e a que velocidade irá. E, de um modo geral, a tendência é para baixo ("overshoot" geral no topo).

É uma pena que os alvos estejam fora do MM admissível (cinzento na imagem)

