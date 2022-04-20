OURO, Ouro e XAUUSD - página 51
Tem a certeza de que é Helen, ou Helen (Stag)?
Sim. Alguma pergunta interessante?
O nível de apoio mais próximo é 1800, o mais forte é 1720. Vamos lá ver.
Como é que não se podia ver o nível 1863?
Como é que não se podia ver o nível 1863?
Não vejo o nível 1863. Vejo uma fronteira de canais entre os níveis muito fracos de 1885 e 1855. O preço está agora a quebrar por este canal para baixo, já se formou um padrão, não mesmo três índios (em pé, sentados, deitados), mas quatro. A quarta, aparentemente, foi para a trincheira.
Mas é preciso compreender que a análise técnica só ajuda a acompanhar o mercado, o mercado é dirigido pelos grandes, cujas acções são acompanhadas pela análise fundamental.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
A análise fundamental é boa para o comércio de jornais - euro, dólar, australiano e outros.
O comércio de ouro, por outro lado, é muito mais complicado.
Se tiver ouro como activo, pode dormir bem, mas se tiver petróleo como activo, acorda de manhã com suor frio, lendo as notícias se há outro Nikola Tesla. A tecnologia leva a que o consumo médio diário de petróleo seja de ~100 litros por dia, e o preço do petróleo será de 10 dólares por bunker marítimo.
O ouro é limitado em volume, não se estraga, pode sempre ser trocado por algo, deixado como herança, enterrado na floresta e escavado em 50 anos. Não é por nada que todos os países o mantêm como reserva de dinheiro e estão constantemente a reabastecê-lo.
Não se pode dizer pelos índices que os grandes estão a despejar stocks. O ouro é uma alternativa, mas não é uma panaceia e o preço não pode crescer indefinidamente, não se pode comê-lo ou fazer uma vacina a partir dele, por exemplo...
As acções, são empresas - hoje estão lá, amanhã estão falidas, e um mês depois esqueceram-se que existem.
A queda para 1670 é garantida. No MacD normal
"Garantido" é uma palavra engraçada para o comércio.
Isto já foi, no entanto, discutido.
O problema é diferente - o MACD segue o preço e não mostra onde e quando poderá estar no futuro - o indicador está atrasado, não conduz = semáforo atrás do cruzamento (também já escrevi sobre isso).
A técnica DML&EWA é construída com base em indicadores principais: ver a partir de que datas Andrews Forks de diferentes níveis de ondas são construídos, e como x ferramentas de gráficos funcionam subsequentemente: