OURO, Ouro e XAUUSD - página 44

Novo comentário
 
Igor Bebeshin:

Publicação matinal

XAUUSD volta à opção de formar uma correcção alargada como um triângulo horizontal

O modelo é formado na perfeição e os alvos do movimento descendente para o bloco da zona de apoio do canal de incerteza são claramente rastreáveis.
O único "problema" parece ser os níveis dos mínimos locais anteriores.


No gráfico tudo parece bonito, demasiado bonito para acreditar que é.
Fico sempre confuso com padrões perfeitos: todos os que os vêem, por isso aqueles que vêem as encomendas feitas também os vêem.
Uma causa santa para estragar o banquete para a maioria!

Portanto, vejamos mais de perto os prós e os contras, bem como a alternativa.


Pro!

  1. A área de apoio inicial como linha final do Schiff foi ultrapassada.
  2. A área de apoio constante como limite inferior do canal de equilíbrio - quebrado.
  3. A estrutura do triângulo horizontal é totalmente coerente com as propriedades do modelo e coincide com a estrutura da correcção alargada do indicador do metrónomo dos níveis de ondas.
  4. A zona alvo lógica é a linha final da forquilha de correcção da Andrews do nível da onda Minuto.
    Que coincide com o canal que forma A_C//B e A_C/D.
  5. Os níveis de apoio intermédios são os níveis dos mínimos locais anteriores.
  6. CONTRA isso, excepto que tudo é demasiado óbvio e belo.
    Uma opção alternativa da majoração (ver o gráfico à direita) é que foi alcançada uma zona de apoio em torno da qual pode ser formada uma inversão ascendente.
    Ou seja, o topo da onda-(E ) da onda júnior SubMicro será formado e a onda ascendente-[c] Micro começará a formar-se como uma variante mais complexa da correcção alargada.
    Esta variante como referência não deve, de forma alguma, ser descontada.

Só há uma moeda para atirar ao ar))))

[Excluído]  
Ouro só compra, a partir de 1900
 
Iaroslav Chornyi:
Pensei que o desenho do TU-134 era a coisa mais difícil que eu já tinha visto))))

Também foi concebido em papel, que trabalho!

 
Александр:

Negócio Ouro/Euro:


Um resultado realmente bom e porque publica, se não é um segredo?

 

Resultados da análise a partir de 21 de Setembro

O primeiro alvo do cenário principal funcionou perfeitamente, fechou as vendas sobre ele, para retomar após o ressalto.

Cenário alternativo: nem....

Mas hoje gostaria de chamar a atenção para outra coisa: recordar a importância dos canais de formação A_C//B e A_C//D.
Mais uma vez, a sua importância foi confirmada, pelo que existe uma razão para os colocar no programa.


 
SanAlex:

Ainda não percebeu - para onde vai a previsão?

Para cima ou para baixo ????

Não é uma previsão, é um esboço :)

 
O Código Da Vinci
 
SanAlex:
Leonardo da Vinci, o pintor

----- Igor Bebeshin parece-se mais com Pitágoras.

Ele tem um desenho do homem de Da Vinci no seu avatar, por isso ele faz o gráfico no mesmo estilo

 
VVT:

Ele tem um desenho do Da Vinci Man no seu avatar, por isso está a fazer um gráfico no mesmo estilo

A provocação pode não ter fim, mas 16 anos de comércio por este método significa algo.
E ainda estou em baixo por um pequeno volume - uma onda de correcção.
 
Igor Bebeshin:
A provocação pode ser interminável, mas 16 anos de comércio por esta metodologia significa algo.
E eu estou parado com um pequeno volume - uma onda de correcção.

Então ainda não fechou? Uma onda de correcção ou uma inversão afinal de contas?

1...373839404142434445464748495051...100
Novo comentário