OURO, Ouro e XAUUSD - página 44
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Publicação matinal
XAUUSD volta à opção de formar uma correcção alargada como um triângulo horizontal
O modelo é formado na perfeição e os alvos do movimento descendente para o bloco da zona de apoio do canal de incerteza são claramente rastreáveis.
O único "problema" parece ser os níveis dos mínimos locais anteriores.
No gráfico tudo parece bonito, demasiado bonito para acreditar que é.
Fico sempre confuso com padrões perfeitos: todos os que os vêem, por isso aqueles que vêem as encomendas feitas também os vêem.
Uma causa santa para estragar o banquete para a maioria!
Portanto, vejamos mais de perto os prós e os contras, bem como a alternativa.
Pro!
Que coincide com o canal que forma A_C//B e A_C/D.
Uma opção alternativa da majoração (ver o gráfico à direita) é que foi alcançada uma zona de apoio em torno da qual pode ser formada uma inversão ascendente.
Ou seja, o topo da onda-(E ) da onda júnior SubMicro será formado e a onda ascendente-[c] Micro começará a formar-se como uma variante mais complexa da correcção alargada.
Esta variante como referência não deve, de forma alguma, ser descontada.
Só há uma moeda para atirar ao ar))))
Pensei que o desenho do TU-134 era a coisa mais difícil que eu já tinha visto))))
Também foi concebido em papel, que trabalho!
Negócio Ouro/Euro:
Um resultado realmente bom e porque publica, se não é um segredo?
Resultados da análise a partir de 21 de Setembro
O primeiro alvo do cenário principal funcionou perfeitamente, fechou as vendas sobre ele, para retomar após o ressalto.
Cenário alternativo: nem....
Mas hoje gostaria de chamar a atenção para outra coisa: recordar a importância dos canais de formação A_C//B e A_C//D.
Mais uma vez, a sua importância foi confirmada, pelo que existe uma razão para os colocar no programa.
Ainda não percebeu - para onde vai a previsão?
Para cima ou para baixo ????
Não é uma previsão, é um esboço :)
----- Igor Bebeshin parece-se mais com Pitágoras.
Ele tem um desenho do homem de Da Vinci no seu avatar, por isso ele faz o gráfico no mesmo estilo
Ele tem um desenho do Da Vinci Man no seu avatar, por isso está a fazer um gráfico no mesmo estilo
E ainda estou em baixo por um pequeno volume - uma onda de correcção.
A provocação pode ser interminável, mas 16 anos de comércio por esta metodologia significa algo.
E eu estou parado com um pequeno volume - uma onda de correcção.
Então ainda não fechou? Uma onda de correcção ou uma inversão afinal de contas?